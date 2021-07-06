أزمة بين برشلونة وشركة راكوتين الراعية بسبب العنصرية.. ما القصّة؟

تسبب مقطع فيديو نُشر للاعبي برشلونة أنطوان غريزمان وعثمان ديمبيلي عام 2019 في إحداث أزمة مع الشركة اليابانية الراعية للفريق “راكوتين”.

ماذا حدث؟

ظهر ديمبيلي وغريزمان في الفيديو المُسرّب يسخرون من عمال يابانيين أثناء وجودهما في العاصمة طوكيو عام 2019 بالجولات التحضيرية.

وقال ديمبيلي بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية: “كل هذه الوجوه القبيحة من أجل أن تستطيع لعب لعبة ‘PES’ ألا يشعرك هذا بالخجل؟”.

اعتذار

أمس الاثنين، اعتذر ديمبيلي وغريزمان في بيانات رسمية وأكدوا أنهما لم يقصدا الإساءة، وأنهما يرفضان العنصرية بجميع أشكالها.

فكتب ديمبيلي: “لم نقصد أشخاصًا بعينهم، لكننا نعلم أنه قد يكون تسبب في جرح البعض، لذلك أتقدم باعتذاري الشديد”.

وكتب غريزمان: “دائمًا أرفض العنصرية، وأرفض كذلك كل الاتهامات الموجّهة ضدي، اعتذر لأصدقائي اليابانيين إن شعروا بالإهانة”.

Déclaration d’Ousmane Dembélé sur Instagram, suite à la vidéo qui tourne depuis quelques jours : pic.twitter.com/PveOFKom9b — FC Barcelone France 🇵🇸 (@ActuBarcaFR) July 5, 2021

Je me suis toujours engagé contre toute forme de discrimination. Depuis quelques jours certaines personnes veulent me faire passer pour l’homme que je ne suis pas. Je réfute avec fermeté les accusations qui me sont portées et je suis désolé si j’ai pu offenser mes amis japonais. — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) July 5, 2021



راكوتين ترد

بدوره قال المدير التنفيذي لشركة راكوتين الثلاثاء في بيان رسمي: “هذه التصريحات من لاعبي برشلونة غير مقبولة تحت أي بند”.

وأضاف السيد هيروشي ميكيتاني: “سنقدم احتجاج رسمي للنادي لمعرفة وجهة نظره، يؤسفني سماع هذه الأمور من برشلونة”.

🗣️ | Rakuten's CEO the racist comments made by Griezmann and Dembélé. "As Rakuten has endorsed Barça's philosophy and sponsored the club, such statements are unacceptable under any circumstances and we will formally protest against the club and want to know its point of view." pic.twitter.com/vFOigbwwx1 — La Senyera (@LaSenyera) July 6, 2021

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