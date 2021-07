أزمة بين برشلونة وشركة راكوتين الراعية بسبب العنصرية.. ما القصّة؟

تسبب مقطع فيديو نُشر للاعبي برشلونة أنطوان غريزمان وعثمان ديمبيلي عام 2019 في إحداث أزمة مع الشركة اليابانية الراعية للفريق “راكوتين”.

ماذا حدث؟

ظهر ديمبيلي وغريزمان في الفيديو المُسرّب يسخرون من عمال يابانيين أثناء وجودهما في العاصمة طوكيو عام 2019 بالجولات التحضيرية.

وقال ديمبيلي بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية: “كل هذه الوجوه القبيحة من أجل أن تستطيع لعب لعبة ‘PES’ ألا يشعرك هذا بالخجل؟”.

اعتذار

أمس الاثنين، اعتذر ديمبيلي وغريزمان في بيانات رسمية وأكدوا أنهما لم يقصدا الإساءة، وأنهما يرفضان العنصرية بجميع أشكالها.

فكتب ديمبيلي: “لم نقصد أشخاصًا بعينهم، لكننا نعلم أنه قد يكون تسبب في جرح البعض، لذلك أتقدم باعتذاري الشديد”.

وكتب غريزمان: “دائمًا أرفض العنصرية، وأرفض كذلك كل الاتهامات الموجّهة ضدي، اعتذر لأصدقائي اليابانيين إن شعروا بالإهانة”.



راكوتين ترد

بدوره قال المدير التنفيذي لشركة راكوتين الثلاثاء في بيان رسمي: “هذه التصريحات من لاعبي برشلونة غير مقبولة تحت أي بند”.

وأضاف السيد هيروشي ميكيتاني: “سنقدم احتجاج رسمي للنادي لمعرفة وجهة نظره، يؤسفني سماع هذه الأمور من برشلونة”.

🗣️ | Rakuten's CEO the racist comments made by Griezmann and Dembélé. "As Rakuten has endorsed Barça's philosophy and sponsored the club, such statements are unacceptable under any circumstances and we will formally protest against the club and want to know its point of view." pic.twitter.com/vFOigbwwx1

— La Senyera (@LaSenyera) July 6, 2021