يورو 2020: إصابة سبينازولا تُنهي مشواره في البطولة

تأكد بشكل قطعي انتهاء مشوار مدافع المنتخب الإيطالي ليوناردو سبينازولا في كأس أمم أوروبا 2020 إثر تعرّضه لإصابة قوية في القدم.

إصابة سبينازولا وقعت في مباراة ربع النهائي أمس الجمعة بين إيطاليا وبلجيكا، والتي شهدت تأهل الطليان إلى المربع الذهبي بالفوز 2-1.

وقبل النهاية بعشر دقائق وقع لاعب روما على الأرض إثر شعوره بالآلام في منطقة “العرقوب” في أسفل القدم، ليخرج باكيًا من الملعب.

