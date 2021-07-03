يورو 2020: إصابة سبينازولا تُنهي مشواره في البطولة

تأكد بشكل قطعي انتهاء مشوار مدافع المنتخب الإيطالي ليوناردو سبينازولا في كأس أمم أوروبا 2020 إثر تعرّضه لإصابة قوية في القدم.

إصابة سبينازولا وقعت في مباراة ربع النهائي أمس الجمعة بين إيطاليا وبلجيكا، والتي شهدت تأهل الطليان إلى المربع الذهبي بالفوز 2-1.

وقبل النهاية بعشر دقائق وقع لاعب روما على الأرض إثر شعوره بالآلام في منطقة “العرقوب” في أسفل القدم، ليخرج باكيًا من الملعب.

Get well soon Spinazolla ❤️❤️ #forzaitalia pic.twitter.com/8Jajh82Hrd — YOUR UNCLE FROM KADUNA 🔴⚫️ (@Real_jaeflex) July 2, 2021

وذكرت تقارير إعلامية السبت أن إصابة سبينازولا أنهت تمامًا على مشواره مع المنتخب الإيطالي في كأس أمم أوروبا 2020.

وغادر اللاعب اليساري بشكل رسمي معسكر المنتخب الإيطالي ليتوجّه إلى العاصمة روما من أجل الخضوع لعملية جراحية.

يعتبر سبينازولا أحد أهم مفاتح لعب المدرب روبرتو مانشيني، ويعتمد عليه بيسار الدفاع في عمليات الاختراق والتوزيع داخل منطقة جزاء الخصم.

سيعوّض غياب اللاعب بزميله إيمرسون بالميري خلال لقاء إسبانيا يوم 6 يوليو القادم بنصف النهائي، وكان بالميري قد حلّ بديلًا منه في لقاء بلجيكا.

بالنسبة إلى غياب سبينازولا ( 26 عامًا) فإنه قد يسري لمدة 3 أشهر قادمة، بعد أن تم التأكد من وجود قطع في وتر “أخيلس” أو العرقوب.

على إثر ذلك سيغيب اللاعب عن الفترة التحضيرية للموسم الجديد مع فريقه روما الإيطالي، والذي انتدب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو للتو.

Italy lose #EURO2020 star Spinazzola to injury 😩 pic.twitter.com/sz0RMIRGNK — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 2, 2021

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