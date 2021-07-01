مراكز صحية مجهزة لتطعيم وعلاج وتوعية ضيوف الرحمن

البلاد – مها العواودة

أكد المتحدث الرسمي لصحة المدينة المنورة مؤيد أبوعنق أن الصحة في المدينة المنورة تواصل استعداداتها لتقديم خدامتها التوعوية الصحية والخدمات الطبية العلاجية منها والطارئة لحجاج بيت الله الحرام. مؤكدا أنه وبمتابعة من قبل وزارة الصحة استعدت المواقع الصحية كافه لتقديم الخدمات الطبية للحجاج كما تم تحديد مراكز لخدمتهم لتقديم خدمة تطعيم الانفلونزا و الحمى الشوكية لضمان سلامة الحجيج.

وأشار إلى أن الخدمات الصحية ستقدم لهم عبر المراكز الصحية والمستشفيات وعلاج المصابين منهم إضافة إلى تجهيز فريق نقل إسعافي مؤهل ومتدرب على نقل مثل هذه الحالات.

مؤكدا أن صحة المدينة المنورة تعلن وبصفة مستمرة عبر حسابات التواصل الاجتماعي معلومات صحية توعوية احترازية للحفاظ على صحة وسلامة الحجيج وخلوهم من الأمراض أو العدوى.

وتابع “بتوجيهات وزارة الصحة تقوم الصحة في المدينة و بالتعاون مع الجهات المختصه بالتنسيق المباشر واليومي لتحديث الاجراءات الاحترازية لضمان عدم حدوث عدوى بفايروس كورونا كوفيد وضمان صحه وسلامه الحجيج”.