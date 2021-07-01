الرياضة

لقاء يجمع زيدان والسفير الأرجنتيني لتطوير البولو

صحيفة البلادaccess_time22 / ذو القعدة / 1442 هـ       1 يوليو 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – علي العنزي

التقى المهندس عمرو زيدان رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للبولو بالسيد مارسيلو جيلارووني سفير جمهورية الارجنتين لدى المملكة،. في مقر الاتحاد بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع التي تخص تطوير اللعبة في المملكة وانعكاسها إيجابيا،. باعتبار أن الارجنتين هي الموطن الروحي للعبة البولو.

كما تم طرح إمكانية تعاون مشترك بين الطرفين، وتنظيم مباريات ودية مستقبلا، وكان المهندس عمرو زيدان قد شرح لسفير الأرجنتين مراحل تطور اللعبة والمشاريع المستقبلية لإنشاء ملاعب البولو في المملكة ضمن رؤية المملكة 2030.

ibrahim

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