الرياضة

رونالدو يتصدّر قائمة أغلى المشاهير في منصّة انستغرام

محمد ابو الوفاaccess_time22 / ذو القعدة / 1442 هـ       1 يوليو 2021chat_bubble_outlineضف تعليق
رونالدو يتصدّر قائمة أغلى المشاهير في منصّة انستغرام

تصدّر نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو (36 عامًا) قائمة أثرياء منصّة التواصل الاجتماعي “انستغرام” لأول مرة في مسيرته.

 

وفقًا لمؤسسة “Hopper HQ” التي تتخذ من لندن مقرًا لها وتدير حسابات مشاهير العالم، فإن رونالدو صار أغلى حساب في انستغرام.

 

ويُكلّف المنشور الواحد في حساب رونالدو عبر انستغرام ما يقارب 1.6 مليون دولار (1.2 جنيه إسترليني) للجهات الراغبة في الإعلان.

 

 

رونالدو تصدّر القائمة لأول مرة منذ تدشينها في 2017، ليطيح بالممثل الأمريكي الشهير داوين جونسون “ذا روك” من المركز الأول.

 

لاعب يوفنتوس الإيطالي يمتلك نحو 308 مليون متابع عبر حسابه الرسمي في انستغرام، وهو أكبر عدد متابعين للاعب كرة قدم.

 

بالنسبة إلى ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني فإنه يأتي في المركز السابع بقيمة 1.1 مليون دولار كقيمة للمنشور الواحد.

 

رونالدو وميسي هما لاعبا كرة القدم الوحيدان في قائمة أغنى 10 حسابات رسمية في منصة التواصل الاجتماعي “انستغرام”.

 

يأتي ببقية القائمة ممثلين ومغنيين عالميين، أمثال داوين جونسون (1.52 مليون دولار للمشنور) وجاستن بيبر (1.11 مليون دولار).

 

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