رونالدو يتصدّر قائمة أغلى المشاهير في منصّة انستغرام

تصدّر نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو (36 عامًا) قائمة أثرياء منصّة التواصل الاجتماعي “انستغرام” لأول مرة في مسيرته.

وفقًا لمؤسسة “Hopper HQ” التي تتخذ من لندن مقرًا لها وتدير حسابات مشاهير العالم، فإن رونالدو صار أغلى حساب في انستغرام.

ويُكلّف المنشور الواحد في حساب رونالدو عبر انستغرام ما يقارب 1.6 مليون دولار (1.2 جنيه إسترليني) للجهات الراغبة في الإعلان.

💰 Cristiano Ronaldo has topped Instagram's rich list for the first time!

He is the celebrity thought to be able to charge more than anyone else for a sponsored post.

More ⤵️ #bbcfootball

— BBC Sport (@BBCSport) July 1, 2021