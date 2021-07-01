الاتفاق يقترب من التعاقد مع المدافع البرازيلي جونينيو

تشير المصادر المقربة من داخل البيت الاتفاقي الى ان إدارة النادي برئاسة المهندس خالد الدبل. اقتربت من التعاقد مع المدافع البرازيلي جونينيو في صفقة تصل قيمتها الى 10 ملايين ريال. منها 5 ملايين لنادي بالميراس البرازيلي و 5 ملايين ريال لنادي باهيا البرازيلي. ويأتي التعاقد مع اللاعب جونينيو خلفاً لمدافع كارول الذي لم يقدم مايشفع له الموسم الماضي

من جهة ثانية، نطلق تدريبات الفريق الأول لكرة القدم على ملعب عبدالله الله الدبل مساء اليوم الخميس. استعداداً للموسم الرياضي الجديد 2022/2021، تحت قيادة المدرب الوطني خالد العطوي والذي سيقود النواخذة للموسم الثالث على التوالي.

حيث من المقرر أن يخوض فارس الدهناء المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي في الدمام، والتي ستكون مرحلة تجمع اللاعبين تتخللها الفحوصات الطبية على مدار عدة أيام وذلك في الراعي الطبي للنادي المستشفى السعودي الألماني بالدمام قبل إقامة المعسكر الخارجي والذي سيعلن عن تفاصيله لاحقاً.