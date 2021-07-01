الاتفاق يعسكر في النمسا وانتظام المولد في التدريبات

الدمام – حمودالزهراني
قررت ادارة نادي الاتفاق برئاسة المهندس خالد الدبل وبالتشاور مع الجهازين الفني والاداري إقامة المعسكره الخارجي للفريق الأول لكرة القدم في النمسا استعدادا للموسم الرياضي و ستغادر بعثة الفريق يوم الخميس 8 يوليو حتى 2 أغسطس المقبل حيث سيتخلل المعسكر 5 مباريات ودية سيتم الإعلان عنها لاحقاً.
من جهه اخرى انطلقت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق مساء يوم الخميس 21 ذوالقغدة على ملعب عبدالله الدبل بنادي الاتفاق، وذلك استعداداً لمنافسات الموسم الجديد 2020/2021.
هذا وقد نظمت إدارة العلاقات العامة بنادي الاتفاق حفل استقبال في قاعة المؤتمرات بالنادي للاعبي الفريق حضره رئيس مجلس إدارة النادي المهندس خالد الدبل ونائبه المهندس حاتم المسحل إلى جانب عضو مجلس الإدارة عمر باخشوين المدير التنفيذي للفريق الأول، حيث رحب رئيس مجلس إدارة النادي المهندس خالد الدبل بلاعبي الفريق لاسيما اللاعب المنضم حديثاً سعيد المولد، والحارس عبدالله البحري بعد عودته من الإعارة، معرباً عن تفاؤله بموسم الاتفاق المقبل لاسيما بعد العمل التراكمي والنتائج التصاعدية خلال الموسمين الماضيين، مطالباً لاعبي الفريق بمضاعفة الجهد لتحقيق أهداف فارس الدهناء.