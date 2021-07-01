الاتفاق يعسكر في النمسا وانتظام المولد في التدريبات

الدمام – حمودالزهراني

قررت ادارة نادي الاتفاق برئاسة المهندس خالد الدبل وبالتشاور مع الجهازين الفني والاداري إقامة المعسكره الخارجي للفريق الأول لكرة القدم في النمسا استعدادا للموسم الرياضي و ستغادر بعثة الفريق يوم الخميس 8 يوليو حتى 2 أغسطس المقبل حيث سيتخلل المعسكر 5 مباريات ودية سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

من جهه اخرى انطلقت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق مساء يوم الخميس 21 ذوالقغدة على ملعب عبدالله الدبل بنادي الاتفاق، وذلك استعداداً لمنافسات الموسم الجديد 2020/2021.

هذا وقد نظمت إدارة العلاقات العامة بنادي الاتفاق حفل استقبال في قاعة المؤتمرات بالنادي للاعبي الفريق حضره رئيس مجلس إدارة النادي المهندس خالد الدبل ونائبه المهندس حاتم المسحل إلى جانب عضو مجلس الإدارة عمر باخشوين المدير التنفيذي للفريق الأول، حيث رحب رئيس مجلس إدارة النادي المهندس خالد الدبل بلاعبي الفريق لاسيما اللاعب المنضم حديثاً سعيد المولد، والحارس عبدالله البحري بعد عودته من الإعارة، معرباً عن تفاؤله بموسم الاتفاق المقبل لاسيما بعد العمل التراكمي والنتائج التصاعدية خلال الموسمين الماضيين، مطالباً لاعبي الفريق بمضاعفة الجهد لتحقيق أهداف فارس الدهناء.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي على ملعب عبدالله الدبل بنادي الاتفاق قد اشتمل على تمارين لياقية عبر عدة محطات ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى 3 مجموعات لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية واختتم التدريب بمناورة على جزء من الملعب، وشهد التدريب انتظام الظهير الأيمن سعيد المولد في أولى تدريباته بعد توقيع عقد انتقاله للاتفاق إلى جانب الحارس عبد الله البحري المنتهية إعارته من نادي الثقبة، حيث نظم الفريق ممراً ترحيبياً لهما، في حين ينتظم بقية اللاعبين الدوليين السعوديين والأجانب في المعسكر الخارجي الأسبوع المقبل نظراً لارتباطهم مع منتخباتهم خلال المشاركات الرسمية بعد نهاية الدوري.

من جانب آخر خضع عدد من لاعبي الفريق صباح يوم الخميس إلى فحوصات طبية اعتيادية تسبق بداية الموسم الرياضي الجديد وذلك في المستشفى السعودي الألماني بالدمام الراعي الطبي للنادي، حيث قسم الجهاز الطبي لاعبي الفريق إلى 3 مجموعات لاتمام الفحوصات على مدار 3 أيام.