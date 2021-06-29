شراكة بين جامعة دار الحكمة و”المعهد الرقمي” لتطوير مناهج التسويق

جدة – البلاد

أعلن برنامج التسويق بجامعة دار الحكمة عن شراكته مع معهد التسويق الرقمي The Digital Marketing Institute المعروفة بـDMI. وذلك في إطار سعي الجامعة لتحقيق أهداف ورؤية 2030، عبر رفع مستوى الكفاءات والكوادر المحلية.

واتفقت الجامعة مع معهد التسويق الرقمي لتطوير مناهج التسويق الدراسية لتتضمن أحدث وأهم التطبيقات العلمية والعملية في التحول الرقمي، وفقا لما صرحت به رئيسة برنامج التسويق نورا الجندي، وقالت: “ المملكة تحتل المرتبة 13 من أضخم دول الاقتصاد الرقمي في العالم، ونحن الآن في كلية الأعمال والقانون بجامعة دار الحكمة نواكب هذا التطور نسير على المسار الصحيح. فإذا لم تتوفر المهارات الرقمية لخريجاتنا فمن الصعب أن ينجحن في مجال التسويق العملي. فهذا معيار أساسي من متطلبات سوق العمل حاليا”.

وتتيح هذه الشراكة الفرصة لتقديم الأفضل من خلال دمج مناهج التعليم الحالية بالمحتوى المقدم من معهد التسويق الرقمي- و الذي يعد من أفضل المعاهد العالمية في التحول الرقمي. و قد تمت دراسة المناهج من قبل المعهد ليتم تنفيذ خطة دراسية شاملة تعد الخريجات من الجامعة للعمل بكفاءة عالية عقب التحاقهم بسوق العمل. حيث أن البرنامج الآن يحتوي على منهج موثق عمليا، ذو جودة مؤكدة على مستوى التعليم العالي.

كما تتيح هذه الشراكة لطالبات التسويق الرقمي في جامعة دار الحكمة الحصول على شهادة CDMA Certified Digital Marketing Associate دون الحاجة لاجتياز أي اختبار إضافي. بينما أصبح الآن متاحا للطالبات والمعلمات استخدام عضوية منصة معهد التسويق الرقمي، التي تتيح محتوى ثري جدا للتعلم و التطوير يتضمن محاضرات مسجلة، ندوات رقمية، و”بودكاست“ ، ودراسات لعلامات تجارية عالمية ، وأدوات و قوالب رقمية مقدمة من أبرز الشخصيات المختصة بالتسويق الرقمي.

ولفتت الجامعة إلى أن لهذا التعاون صدى إيجابي بين الطالبات بحيث أنه رفع عدد المتقدمات والملتحقات ببرنامج التسويق الرقمي، ولأن النتائج الأولية كانت واعدة، يتم الآن تمديد الشراكة بين الطرفين من خلال إدراج البرنامج على المستوىالمهني والمسمى CDMP Certified Digital Marketing Professional للتطوير المهني، فيما يقوم برنامج التسويق في الجامعة بتقديم المحتوى كدورة منفصلة للمهتمين من خارج منسوبي جامعة دار الحكمة.