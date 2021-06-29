75 % من المتقدمين مقيمون.. والذكور أكثر من الإناث

البلاد – مها العواودة
أكد نائب رئيس لجنة الحج والعمرة الدكتور منصور أبو خنجر لـ”البلاد” أن عمليات الاختيار النهائي للعدد المرشح لأداء فريضة الحج هذا العام شارفت على الانتهاء وأن المطروح على البوابة الآن لا يتجاوز ١٠٠ فرصة وأن معظم العدد المطلوب تم اختيارهم وتوزيعهم على الشركات وإصدار تراخيص الحج لهم بالكامل.
وحول نسب أعداد المتقدمين من المقيمين والمواطنين قال:” بلغت نسبة المقيمين 75% في حين بلغت نسبة المواطنين المتقدمين 25%”. مؤكدا أن المتقدم سيدخل في برنامج الشركة التي تعاقد معها والباقة التي اختارها.
منصور أبوخنجر