75 % من المتقدمين مقيمون.. والذكور أكثر من الإناث

البلاد – مها العواودة

أكد نائب رئيس لجنة الحج والعمرة الدكتور منصور أبو خنجر لـ”البلاد” أن عمليات الاختيار النهائي للعدد المرشح لأداء فريضة الحج هذا العام شارفت على الانتهاء وأن المطروح على البوابة الآن لا يتجاوز ١٠٠ فرصة وأن معظم العدد المطلوب تم اختيارهم وتوزيعهم على الشركات وإصدار تراخيص الحج لهم بالكامل.

وحول نسب أعداد المتقدمين من المقيمين والمواطنين قال:” بلغت نسبة المقيمين 75% في حين بلغت نسبة المواطنين المتقدمين 25%”. مؤكدا أن المتقدم سيدخل في برنامج الشركة التي تعاقد معها والباقة التي اختارها.

منصور أبوخنجر

وعن برنامج أوقات الانتقال إلى مكة قال: “ستكون هناك أربع نقاط تجمع محددة من قبل الوزارة وهي: نقطة في الشرائع للقادم من الشرقية والرياض أما القادم من جدة ومن هو في حكمها يكون الالتقاء في نقطة الزايدي والنقطة الثالثة في النسيم، ومن هذه النقاط يبدأ العمل المنظم لحج صحي وآمن حيث ينتقل الحاج من هذه النقاط للحرم ومنه إلى مخيم الشركة التي تعاقد معها ثم يبدأ برنامج الحج والتفويج إلى التصعيد إلى عرفات والعودة منها”، مؤكداً أن التفويج سيكون بأوقات وأعداد محددة إلى الجمرات حتى استكمال أيام التشريق وبعدها العودة إلى الحرم ومن ثم لنقطة التجمع التي انطلق منها.

كما أكد أن توزيع الحجاج على الشركات تم وفق رغبة الحاج بقيمة استيعابية قدرت من ١٠٠ إلى ألف حاج حسب قدرة الشركة والتصريح المسموح لها، موضحا أن ٥ آلاف حاج سيكونون في الأبراج و٥٥ ألف حاج في الخيام .

من جانبه أكد مدير عام الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي في وزارة الحج والعمرة حمد العشيوان أن عمليات الفرز والاختيار النهائي للعدد من 558 ألف طلب إلكتروني تقدم بها المواطنون والمقيمون داخل المملكة مستمرة.

كما أشار إلى أن نسبة الذكور من المتقدمين لهذا العام 1442هـ كانت أعلى من نسبة الاناث حيث بلغت 51% بينما نسبة الإناث بلغت 49% .

في سياق متصل أكدت الدكتورة وفاء محضر مشرفة لجنة التخطيط والاستشارات بمطوفي مكة استعداد شركات الطوافة التي تعنى في خدمة الحجاج القادمين من خارج المملكة لتقديم خدمات المُساندة في حال الاحتياج لذلك في هذا الموسم الاستثنائي .

وأكدت أن شركات الطوافة تمتلك خبرات تراكمية عميقة واستراتيجيات تطويرية واعدة سيتم استثمارها لتطوير أدوات تواصلها مع الحاج في المواسم القادمة وقالت:” في إطار الواقع و قياساً على ما يشهده العالم من تطور تقني سيكون التعامل مع الحاج تقنياً عبر الانترنت بحيث يتواصل الحاج مع شركات الطوافة لتحديد نوع ومستوى الخدمة المطلوبة ووقت تقديمها بكل دقة ووضوح بحيث يصل الحاج إلى المملكة وهو يملك كامل تفاصيل الخدمات التي تعاقد عليها وفق رغبته”.