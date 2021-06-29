مدربو المنتخبات: مباريات الدور ربع النهائي خارج التوقعات

الرياض – هاني البشر

عقدت اليوم الثلاثاء، المؤتمرات الصحفية الخاصة بمباراتي الغد بين منتخبي السنغال والسعودية، ومنتخبي تونس وجزر القمر،. في ختام الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاما،. والتي تقام في العاصمة المصرية القاهرة، وتستمر حتى السادس من شهر يوليو المقبل.

وقال مالك دوف مدرب منتخب السنغال عن مواجهة منتخب السعودية: “سنخوض مباراة قوية أمام خصم لا يستهان به،. يمتلك خططا فنية رائعة، أعتقد أن المباراة ستكون قوية ومثيرة وخارج التوقعات”.

وأضاف بقوله: “شاهدت مباراة السعودية أمام تونس وقدموا خلالها مستويات متميزة. أتمنى من الله التوفيق لتحقيق الفوز وبلوغ نصف النهائي ومن ثم الوصول للدور الختامي والحفاظ على اللقب”.

بينما قال بيرام داو لاعب منتخب السنغال إن فريقه يخوض المباراة بهدف واحد فقط هو تحقيق الفوز،. مشددا على ضرورة التحلي بالمسئولية الكاملة على مدار البطولة لاعتلاء منصة التتويج مع نهاية المنافسات.

في المقابل، قال ماجد الطفيل المدرب المساعد لمنتخب السعودية: “تنتظرنا مباراة قوية أمام حامل اللقب، منتخب السنغال خصم لا يستهان به على الإطلاق واقتنص صدارة مجموعته عن جدارة”.

وأضاف بقوله: “نحن أيضا منافس لا يستهان به؛ وقفنا على أخطاء المباراة الماضية أمام تونس، ونمتلك مجموعة رائعة من اللاعبين قادرين على تحقيق الفوز واقتناص بطاقة التأهل للمربع الذهبي”.

وقال محمد الدوسري لاعب منتخب السعودية: “نتمنى أن نقدم مباراة متميزة أمام المنتخب السنغالي، القوي فنيا وبدنيا، قمنا بالاستعداد للمباراة على أكمل وجه، وأتمنى أن يكون اللقب من نصيب فريقنا مع نهاية البطولة”.

وقال الزواوي يوسف مدرب منتخب تونس: “حققنا تطورا ملحوظا بشكل تدريجي في مستوى الفريق خلال مرحلة المجموعات، حتى قدمنا أداء رائعا في مباراة منتخب السعودية الأخيرة. حققنا الهدف الأهم في المرحلة الماضية، وهو حصد 9 نقاط من 3 انتصارات”.

من جانبه، قال مالك مهري لاعب منتخب تونس إن فريقه يسعى لمواصلة النتائج الإيجابية خلال مواجهة جزر القمر، وتحقيق انتصار جديد يقوده وزملاءه إلى المربع الذهبي.

من جانبه، قال أحمد جامبوي مدرب منتخب جزر القمر إن فريقه أيضا حقق طفرة ملحوظة في المستوى خلال مشاركته الحالية في البطولة، مستشهدا باجتياز مرحلة المجموعات والتأهل مع الثمانية الكبار.

وأضاف: “لا نهتم كثيرا بهوية المنافسين المقبلين، لأن الفريق الباحث عن الوصول لأبعد مدى في البطولة يأخذ كل مباراة على حدى. نخوض لقاء قويا أمام منتخب تونس وصيف النسخة الماضية، وهدفنا تحقيق الانتصار”.

وقال حضري أبتوهي لاعب منتخب جزر القمر إن فريقه حقق نتائج إيجابية منذ انطلاق البطولة ويأمل في مواصلة المشوار نحو المربع الذهبي، باجتياز عقبة المنتخب التونسي في دور الثمانية.