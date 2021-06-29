مدربو المنتخبات: مباريات الدور ربع النهائي خارج التوقعات

الرياض – هاني البشر
عقدت اليوم الثلاثاء، المؤتمرات الصحفية الخاصة بمباراتي الغد بين منتخبي السنغال والسعودية، ومنتخبي تونس وجزر القمر،. في ختام الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاما،. والتي تقام في العاصمة المصرية القاهرة، وتستمر حتى السادس من شهر يوليو المقبل.
وقال مالك دوف مدرب منتخب السنغال عن مواجهة منتخب السعودية: “سنخوض مباراة قوية أمام خصم لا يستهان به،. يمتلك خططا فنية رائعة، أعتقد أن المباراة ستكون قوية ومثيرة وخارج التوقعات”.
وأضاف بقوله: “شاهدت مباراة السعودية أمام تونس وقدموا خلالها مستويات متميزة. أتمنى من الله التوفيق لتحقيق الفوز وبلوغ نصف النهائي ومن ثم الوصول للدور الختامي والحفاظ على اللقب”.
بينما قال بيرام داو لاعب منتخب السنغال إن فريقه يخوض المباراة بهدف واحد فقط هو تحقيق الفوز،. مشددا على ضرورة التحلي بالمسئولية الكاملة على مدار البطولة لاعتلاء منصة التتويج مع نهاية المنافسات.
في المقابل، قال ماجد الطفيل المدرب المساعد لمنتخب السعودية: “تنتظرنا مباراة قوية أمام حامل اللقب، منتخب السنغال خصم لا يستهان به على الإطلاق واقتنص صدارة مجموعته عن جدارة”.
وأضاف بقوله: “نحن أيضا منافس لا يستهان به؛ وقفنا على أخطاء المباراة الماضية أمام تونس، ونمتلك مجموعة رائعة من اللاعبين قادرين على تحقيق الفوز واقتناص بطاقة التأهل للمربع الذهبي”.