لجنة الانضباط تغرّم الاتحاد وتهدد بعقوبات مضاعفة

الرياض – هاني البشر

أوقعت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد كرة القدم السعودي عقوبات مالية بحق نادي الاتحاد نظير عدم التزامه بالوفاء بقرارات غرفة فض المنازعات الأول لصالح نادي هجر، و الثاني للاعب عمر بخاري، كما هددت اللجنة بأنه في حال عدم الالتزام بقرارات الغرفة فإن اللجنة ستوقع عقوبات أكبر مما أصدرته حالياً وفقا للفقرة الرابعة من المادة ( 85 ).

وغرمت لجنة الانضباط والأخلاق نادي الاتحاد بغرامة مالية قدرها 155 ألف ريال، جاءت موزعة على مخالفتين ارتكبها النادي، حيث كانت المخالفة الأولى هي امتناعه عن تنفيذ قرار غرفة فض المنازعات لصالح نادي هجر.

وتم تغريمه 145 ألف ريال تودع في حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، مع تحذير النادي أنه في حال عدم الالتزام بتنفيذ القرار خلال 30 يوماً فإنه سيتم إيقاع العقوبات الواردة في الفقرة الرابعة من المادة 85.

كما أوقعت لجنة الانضباط والأخلاق غرامة مالية قدرها 10 ألف ريال بحق نادي الاتحاد لعدم تنفيذه قرارات غرفة المنازعات لصالح اللاعب عمر بخاري ، مع تحذير النادي بتطبيق الفقرة الرابعة من المادة 85 في حال عدم تنفيذ قرار غرفة فض المنازعات خلال 30 يوماً قادمة.

وبحسب الفقرة الرابعة من المادة 85 من لائحة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم، فإنه في حال عدم تنفيذ الشخص للقرار خلال المدة المحددة من اللجنة يتم إيقاع العقوبات التالية: بالنسبة للأشخاص الطبيعيين يتم الحرمان من أي نشاط متعلق بكرة القدم لمدة لا تزيد على سنة.

أما في حال كان الامتناع صادراً من الأندية فإن عقوباتها تتراوح بين خصم نقاط، ويجب أن يكون الخصم متناسباً مع المبلغ، وثانيا المنع من التسجيل، وثالثاً الهبوط إلى درجة أدنى.