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64 مخالفا لنظام البيئة بقبضة الأمن

صحيفة البلادaccess_time19 / ذو القعدة / 1442 هـ      28 يونيو 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة ـ ياسر بن يوسف

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (64) مخالفًا لنظام البيئة، منهم (13) مواطنًا و(51) مقيمًا، من الجنسيات السودانية والباكستانية والبنجلادشية والهندية واليمنية، ارتكبوا مخالفات رعي (1666) رأسًا من الإبل و(2636) رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من الجهات المعنية، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

gamal saleh

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