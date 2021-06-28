يورو 2020: بلجيكا تطيح بالبرتغال وتضرب موعدًا مع إيطاليا

عبر منتخب بلجيكا حامل اللقب البرتغال بهدف نظيف سهرة الأحد، لحساب ثمن نهائي كأس أمم أوروبا 2020، في اللقاء الذي أقيم بملعب “لاكارتوخا” بمدينة إشبيلية الإسبانية وبصافرة تحكيمية من الألماني فيليكس برايتش.

سجّل ثورغان هازارد هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 42 من الشوط الأول، إثر تمريرة حاسمة من زميله توماس مونييه.

تورغان هازار يفض الاشتباك القوي بين المنتخبين العتيدين ويفتتح التسجيل للمنتخب البلجيكي من تسديدة صاروخية 🚀 من خارج منطقة الجزاء 😮#يورو2020 | #بلجيكا_البرتغال pic.twitter.com/0FKQR6bY8t — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 27, 2021

وضرب المنتخب البلجيكي موعدًا ناريًا مع إيطاليا في ربع النهائي يوم الجمعة القادمة في ملعب أليانز أرينا بميونيخ الألمانية.

المنتخب التشيكي كان قد حجز بطاقته في ثمن النهائي الأحد بعد أن تغلّب على نظيره الهولندي بهدفين نظيفين.

وبعد الفوز أمام البرتغال انضمت بلجيكا إلى كل من إيطاليا والدنمارك والتشيك كأول 4 متأهلين إلى ثمن نهائي المسابقة.

تستكمل باقي المباريات بمواجهة قوية بين كرواتيا وإسبانيا، ووصيف النسخة الماضية فرنسا ضد سويسرا غدًا الاثنين.

وتخوض إنجلترا أقوى مواجهات ثمن النهائي أمام ألمانيا في ملعب ويمبلي. والسويد أمام أوكرانيا بعد غدٍ الثلاثاء.

تابع أيضًا في أخبار بطولة يورو 2020..



التشيك تُدمّر طواحين هولندا بهدفين نظيفين

بيل ينفعل ويترك المؤتمر الصحفي.. ما القصة؟

كورونا يُغيّب بيريسيتش عن مباراة إسبانيا

أهداف وملخص لقاء إيطاليا والنمسا (2-1)

ويمبلي يتزيّن بــ 60 ألف مشجّع في النهائي

ديمبيلي خارج البطولة وكورونا يضرب سكتلندا

فيديو: رونالدو يزيح الكولا وبوغبا يرفض الخمر

إيقاف أرناوتوفيتش بسبب العنصرية..ما القصة؟

رونالدو يصبح الهداف التاريخي لكأس أوروبا

إصابة كاستاني بـ6 كسور في عظام الوجه

باتريك شيك يسـجّل مـن منتصف الملعب