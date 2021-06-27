 “هيئة الاتصالات” تفوز بجائزة الابتكار في تقنيات الواي فاي

أعلنت المنظمة الدولية للطيف الترددي (Dynamic Spectrum Alliance) فوز هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. بجائزة “الابتكار في تقنيات

Wi-Fi” لعام 2020- 2021م، خلال القمة العالمية للإدارة الديناميكية للطيف الترددي 2021. المنعقدة افتراضيا، بمشاركة ممثلين من كبار منظمي القطاع والمؤسسات والشركات الدولية المهتمة بإدارة الطيف الترددي. وأوضحت المنظمة أن فوز “هيئة الاتصالات” جاء عقب تحقيقها لمعايير الجائزة، وتميزها في الإدارة الفعالة لـ “الطيف الترددي”،. وتمكينها لأحدث التقنيات اللاسلكية واستغلالها بفعالية،. وتبني الهيئة لخدمات الجيل السادس من تقنيات الواي فاي (Wi-Fi 6E)،. بالإضافة إلى نشر أكثر من 60 ألف نقطة واي فاي مجانية في الأماكن العامة في المملكة،. وتمكين استخدام تقنيات الواي فاي (Wi-Fi) في إنترنت الأشياء، وتطبيقات الرعاية الصحية والتعليم والزراعة والسلامة العامة. وكانت “هيئة الاتصالات” قد أطلقت في وقت سابق خطة الاستخدام التجاري والمبتكر للطيف الترددي في المملكة (2021-2023)؛ بهدف تمكين الاستخدامات المبتكرة للطيف الترددي، ومواكبة التحول الاستراتيجي في دور الهيئة كمنظم رقمي، إلى جانب دعم وتمكين تحوّل المملكة إلى مجتمع رقمي والوصول بها إلى الريادة العالمية في مجال الاتصالات الراديوية والتقنيات اللاسلكية، التي تضمنت تمكين الجيل الحديث من تقنيات الواي فاي (Wi-Fi 6E). يُشار إلى أن المنظمة الدولية (Dynamic Spectrum Alliance) تضم في عضويتها كبرى شركات التقنية العالمية (مايكروسوفت وفيسبوك وأمازون وجوجل وسيسكو)، وتسعى إلى تطوير ونشر الأساليب الحديثة في إدارة الطيف الترددي ودعم تطبيق أفضل الممارسات الاقتصادية لاستخدام الطيف الترددي بكفاءة عالية، وتحفيز الابتكار الراديوي للنطاق العريض، وتسريع التحول الرقمي.