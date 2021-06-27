ريال مدريد يحدد مصير صفقتي مبابي وهالاند

طبقًا لتقرير صادر من يومية “ماركا” الإسبانية اليوم الأحد، فإن نادي ريال مدريد لن يتعاقد مع كيليان مبابي أو إيرلينغ هالاند هذا الصيف.

وأوضح تقرير اليومية ذائعة الصيت أن رئيس النادي فلورينتينو بيريز المدير التنفيذي أنخيل سانشيز، أبلغا المدرب كارلو أنشيلوتي بالقرار.

وسيواجه المدرب الإيطالي العائد في فترة تدريبية ثانية مع الملكي، مشكلات عديدة على مستوى الخط الهجومي الموسم المقبل.

Mercato – PSG : Mbappé, Haaland… La décision tonitruante du Real Madrid ! https://t.co/crBgUpba3x pic.twitter.com/TkoN9An3DE — le10sport (@le10sport) June 27, 2021

سيتعين على أنشيلوتي تحقيق أقصى استفادة ممكنة من قائمة لاعبيه الحالية، بعد أن تأكد عدم استقدام أي صفقات في الميركاتو.

كريم بنزيمة وإيدين هازارد والثنائي البرازيلي رودريغو غويس وفينيسيوس جونيور، هم الرباعي الهجومي الذي سيستند إليهم أنشيلوتي.

وذكر تقرير “ماركا” أن الأوضاع الاقتصادية داخل أروقة ريال مدريد ليست على ما يرام بسبب عملية تجديد ملعب سانتياغو برنابيو.

كذلك أنهشت تفشّي جائحة كورونا الهيكل المالي للنادي، وجعلت إبرام عمليات كبيرة في الميركاتو الحالي دربًا من المستحيل.

سيتم إرجاء مفاوضات ريال مدريد لجلب الثنائي مبابي وهالاند إلى الصيف المقبل، حيث ستعمل الإدارة على الأمر منذ اللحظة.

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