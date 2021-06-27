الخليج يضم البرازيلي ميراندا

أنهت إدارة نادي الخليج برئاسة المهندس علاء الهمل إجراءات التعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي ديغو ميراندا. لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بداية من الموسم المقبل 2022-2021.

ومن المقرر ان يصل ديغو ميراندا إلى المملكة العربية السعودية مع انطلاق التدريبات منتصف يوليو المقبل. استعدادا لدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجةٍ الأولى. ديغو ميراندا صاحب الـ29 عاماً سبق له تمثيل نادي الجبلين في الموسمين الماضيين بالإضافة إلى مساهمته في منافسة الفريق على بطاقة التأهل إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الماضي.