أوراق النعناع وجل الصبار للعناية بشعرك في الصيف

يتسبب الجو الحار خلال فصل الصيف في تعرق خصلات الشعر وتحوله لجاف، وغيرها من مشاكل الشعر الشائعة التي تحدث خلال الأيام الحارة، ولعلاج هذه المشاكل، نستعرض في هذا التقرير، وصفات طبيعية للعناية بالشعر في الصيف، من خلال اتباع خطوات بسيطة، وفقاً لما ذكره موقع “ idiva “.

وصفة جل الصبار

يعتبر من أكبر مشاكل الشعر في الصيف هو الجفاف الناتج عن تعرض خصلات الشعر لأشعة الشمس والتعرق، لذلك ينصح باستخدام جل الصبار الغنى بالماء، والذى يعتبر علاج طبيعي يساعد على إصلاح الشعر الجاف، من خلال تطبيق جل الصبار على فروة الرأس وخصلات الشعر.

وصفة خل التفاح

تميل فروة الرأس في الصيف إلى أن تصبح دهنية، ويتسبب غسل الشعر بالشامبو يوميًا في جفاف وضعف خصلات الشعر، لذلك ينصح باستخدام غسول لطيف للشعر مكون من خل التفاح والماء، بدلًا من استخدام الشامبو، من خلال خلط كوب من خل التفاح و2 كوب من الماء، ووضع المزيج على الرأس ثم شطفه بالماء.

وصفة أوراق النعناع

النعناع مضاد للميكروبات، لذلك يساعد على تنقية فروة الرأس وتخليصها من الالتهابات وتحول البصيلات الملتهبة إلى دمامل، ويمكن استخدامه من خلال وضع عجينة من أوراق النعناع المهروسة على فروة الرأس، ثم عندما تبدأ تجفف قليلاً، يغسل الشعر بالماء. وصفة زيت الزيتون يتسبب التعرق فى تساقط الشعر، لذلك ينصح بتنظيفه من خلال خفق بيضة واحدة مع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون وزيت اللوز، مع إضافة بضع قطرات من الزيت العطري للتخلص من رائحة البيض، مع ترك المزيج لمدة 30 دقيقة، ثم غسل الشعر ببعض ماء الورد، للتخلص من رائحة البيض الكريهة.