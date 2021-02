فيديو: أهداف مباراة ريال مدريد وفالنسيا (2-0) في الليجا

حقق ريال مدريد انتصارًا هامًا على ملعبه أمام فالنسيا أمسية الأحد بهدفين نظيفين، لحساب المرحلة الـ23 من الدوري الإسباني.

ويدين النادي الملكي بالفضل إلى لاعبيه كريم بنزيمة وتوني كروس اللذان أحرزا الهدفين تواليًا بالدقيقتين 12 و42 من الشوط الأول.

رفع ريال مدريد رصيده إلى 49 نقطة من 23 مباراة في وصافة جدول الترتيب، خلف المتصدر أتلتيكو مدريد (54) الذي لعب 21 مباراة فقط.

من جهته حافظ بنزيمة على آماله في المنافسة على لقب هدّاف الليجا، بعد أن وصل إلى 12 هدفًا، متخلفًا عن المتصدر لويس سواريز بـ4 أهداف.

ويلعب ريال مدريد السبت القادم أمام بلد الوليد بالدوري، قبل أن يخوض مواجهة ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال أمام أتلانتا الإيطالي الأربعاء 24 فبراير.

شاهد أهداف ريال مدريد وضيفه فالنسيا..

