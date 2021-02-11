فيديو: إشبيلية يهزم برشلونة (2-0) في ذهاب نصف نهائي الكأس

وضع إشبيلية قدمًا في نهائي كأس ملك إسبانيا إثر فوزه في ذهاب نصف النهائي على برشلونة بهدفين نظيفين سهرة الأربعاء.



واحتضن ملعب رامون سانشيز بيزخوان معقل إشبيلية اللقاء بصافرة تحكيمية من الحكم الدولي الإسباني الشهير ماتيو لاهوز.



افتتح المدافع الفرنسي خوليس كوندي التسجيل في الدقيقة 25، وقتل الكرواتي إيفان راكيتيتش المباراة بالهدف الثاني بالدقيقة 85.



يحين موعد لقاء الإياب في ملعب كامب نو الخاص ببرشلونة يوم الثالث من شهر مارس القادم في تمام الـ11 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

شاهد أهداف مباراة إشبيلية وبرشلونة في نصف نهائي الكأس..

ذهاب نصف نهائي كاس ملك اسبانيا | اشبيلية 1 × 0 برشلونة | هدف اول اشبيلية HD . pic.twitter.com/CxJTNPMTzl — GOALS (@QWEA0S) February 10, 2021

ذهاب نصف نهائي كاس ملك اسبانيا | اشبيلية 2 × 0 برشلونة | هدف الثاني اشبيلية راكيتيش 😱😱 و يرفض الاحتفال HD . pic.twitter.com/DrPhrrgLCa — GOALS (@QWEA0S) February 10, 2021

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