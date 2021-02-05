قرعة كأس ملك إسبانيا: برشلونة يصطدم بإشبيلية في نصف النهائي

أوقعت قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا برشلونة في مواجهة إشبيلية. ويجمع نصف النهائي الآخر بين أتلتك بيلباو وليفانتي.

ويلعب برشلونة (صاحب الرقم القياسي) مباراة الذهاب في أرض إشبيلية رامون شانيز بيزخوان أحد أيام 9 أو 10 أو 11 فبراير الجاري.

بينما ستكون موقعة الإياب في ملعب كامب نو معقل برشلونة أحد أيام 2 أو 3 أو 4 من شهر مارس المقبل.

الغريب في الأمر أن أتلتك بيلباو قد يخوض نهائيين لكأس ملك إسبانيا في غضون أسبوع واحد.

إذ وصل الفريق الباسكي إلى نهائي النسخة الماضية في مواجهة ريال سوسيداد، ولم يُقام إلى الآن بسبب فيروس كورونا.

وحدد الاتحاد الإسباني موعد النهائي المؤجل إلى بداية الشهر القادم، وإذا ما نجح بيلباو في العبور، فسيلعب نهائيين متتاليين.

The draw for the semi-finals of the Copa del Rey has been made 👀🏆https://t.co/37XPmOXyul pic.twitter.com/ZEb8GnebFn — MARCA in English (@MARCAinENGLISH) February 5, 2021

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