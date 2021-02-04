رونالد كومان يهاجم دي ماريا بسبب ميسي.. ما القصة؟

قال مدرب فريق برشلونة الإسباني رونالدو كومان إن تصريحات لاعب باريس سان جيرمان أنخيل دي ماريا بشأن ليونيل ميسي “تفتقر إلى الاحترام”.

وتمنّى دي ماريا ( 32 عامًا) مزاملة ميسي في باريس سان جيرمان الموسم المقبل، عند سؤاله من صحفي قناة “كانال بلاس” أمس الأربعاء.

باريس كان قد تغلب على نيم 3-0 في مسابقة الدوري الفرنسي، وظهر دي ماريا عقب اللقاء في المنطقة المختلطة، ليتحدث إلى وسائل الإعلام.

بينما رد المدرب كومان بعد انتصار برشلونة على غرناطة 5-3 في مسابقة كأس ملك إسبانيا، وهاجم دي ماريا بكل ضرواة.

شاهد أهداف ريمونتادا برشلونة التاريخية ضد غرناطة (5-3)

🔥 KOEMAN 🇳🇱, EN LLAMAS CON DI MARÍA 🇦🇷 🗣️ "Es una falta de respeto hablar tanto de Messi 🇦🇷 porque es jugador del Barcelona 🇪🇦" 🗣️ "No hay que calentar más el partido que tenemos contra PSG 🇫🇷 en la Champions" pic.twitter.com/Pfmba5nGFu — El Gráfico (@elgraficoweb) February 3, 2021





وقال كومان: “ليس من الاحترام أو العدل الحديث عن لاعبينا بهذه الطريقة، العديد في باريس يتحدث عن ليو، لكنه ما يزال لاعبًا لبرشلونة”.

وأكمل: “اعتقد أن هذه الطريقة في الحديث تفتقر إلى الاحترام، ليس جيدًا أن يتحدث اللاعب عن انتقال ليو ونحن على وشك مباراة في الأبطال”.

ويلعب برشلونة أمام باريس سان جيرمان في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال يوم 16 فبراير الحالي على أرضية ملعب كامب نو.

ويبرز اسم باريس سان جيرمان كأحد المرشحين لنيل خدمات ميسي الذي ينتهي عقده مع برشلونة بانقضاء الموسم الحالي.



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