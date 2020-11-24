«تويتر» يتعهد بإصلاح خلل «خصوصية القصص»

البلاد – وكالات

تعهد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بالعمل على إصلاح الخلل الذي سمح بمشاهدة القصص على ميزة (fleets)، دون إخبار أصحابها بمن شاهدوها. وقال متحدث باسم “تويتر”: إن العطل سيصلح قريبًا، مبيناً أن قصص المستخدمين التي نشرت أثناء هذا الخلل الفني ستظل موجودة على تويتر لمدة تصل لـ30 يومًا، وستختفي تلقائيًا. يذكر أن Fleets، أطلقت كمنافس لميزة القصص في Instagram وSnapchat، لكنها واجهت مشاكل خلال الأيام القليلة الماضية. وإضافة للعطل المذكور، اكتشف المستخدمون أن الميزة لم تحترم إعدادات الحظر التي فعّلها المستخدمون لمنع آخرين من رؤية قصصهم.