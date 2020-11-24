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الكويت تدين استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية محطة توزيع منتجات بترولية بجدة

صحيفة البلادaccess_time9 / ربيع الآخر / 1442 هـ      24 نوفمبر 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

الكويت : متابعات

أعربت دولة الكويت اليوم عن إدانتها وبأشد العبارات استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال محافظة جدة.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها: “إن استمرار هذه الأعمال الإجرامية الآثمة التي تستهدف المدنيين والبنى التحتية وإمدادات الطاقة العالمية والاعتداء على أمن واستقرار المملكة العربية السعودية والمنطقة تستوجب تحرك المجتمع الدولي لا سيما مجلس الأمن لردع من يخطط ويقف وراءها صيانة للأمن والسلم الدوليين “.

وأكدت وقوف دولة الكويت الكامل مع المملكة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها, سائلةً المولى سبحانه وتعالى أن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها من كل سوء.

صحيفة البلاد

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