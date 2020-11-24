الترخيص لـ3 شركات تقنية مالية في مجال المدفوعات

البلاد : متابعات

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، الترخيص لثلاث شركات تقنية مالية جديدة في مجال المدفوعات الإلكترونية، هي: شركة سكاي باند المالية “سكاي باند” لتقديم خدمات المدفوعات من خلال أجهزة نقاط البيع، وشركة مدفوعات نون الرقمية “نون باي” لتقديم خدمات المدفوعات من خلال خدمة بوابة الدفع الإلكترونية، وشركة اللون الرقمي لتقنية المعلومات “فوديكس” لتقديم خدمات المدفوعات من خلال خدمة أجهزة نقاط البيع، ليبلغ بذلك إجمالي عدد شركات المدفوعات المرخص لها من قِبل المؤسسة في قطاع التقنية المالية – المدفوعات – حتى تاريخه 11 شركة.

وتأتي هذه الخطوة؛ استكمالاً لجهود مؤسسة النقد في إطار تعزيز نشاط قطاع التقنية المالية والدفع نحو الارتقاء بالخدمات المقدمة في القطاع المالي.

واستناداً إلى اختصاص المؤسسة تتولى إجراءات الترخيص والرقابة والإشراف على قطاع المدفوعات في المملكة بهدف توفير إطار تنظيمي يدعم الابتكار في قطاع المدفوعات والتقنيات المالية.

وشددت مؤسسة النقد العربي السعودي على أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرحة لها ” ساما ” ، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة موقع المؤسسة الإلكتروني www.sama.gov.sa.