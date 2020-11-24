الإمارات تدين الاعتداء الجبان على محطة توزيع منتجات بترولية بمحافظة جدة

أبوظبي : متابعات

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الاعتداء الجبان الذي ارتكبته مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من خلال استهداف محطة توزيع منتجات بترولية بمدينة جدة.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها أن دولة الإمارات تعد هذا العمل الإرهابي والتخريبي، دليلاً جديداً على سعي مليشيا الحوثي الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وجددت تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ و أن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعده الإمارات تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.