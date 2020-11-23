9 مناطق تتأثر بحالة مطرية تبدأ الأربعاء

جدة ــ ياسر بن يوسف ــ مهند قحطان

تصوير- خالد بن مرضاح

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن تشهد 9 مناطق بالمملكة حالة مطرية اعتباراً من بعد غد الأربعاء، وكشفت الهيئة أن هناك مؤشرات أولية لحالة مطرية متوقعة اعتباراً من مساء الأربعاء على مناطق مكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان، وتمتد إلى مناطق القصيم، والرياض، والشرقية.

فيما أعلن المركز الوطني للأرصاد تسجيل محافظة جدة أعلى درجة حرارة بالمملكة خلال شهر أكتوبر الماضي بـ44 درجة مئوية، فيما سجلت حائل أدنى درجة حرارة بـ10 درجات مئوية.

وأوضح أن جدة أيضا كانت الأكثر في تسجيل كميات الأمطار، بينما جاءت جازان في صدارة المدن الأعلى سرعة للرياح الشهر الماضي؛ حيث وصلت إلى 72 كيلومترا في الساعة خلال الشهر المنصرم.

وفي سياق متصل، خصصت أمانة محافظة جدة 3 آلاف عامل على فترتين صباحية ومسائية، وأكثر من 2700 معدة وآلية للتعامل مع آثار الأمطار التي هطلت صباح أمس الأول وإزالة تجمعات المياه من الطرق، لا سيما المواقع الحرجة.

وأكدت لجنة الأمطار الدائمة بالأمانة رفع مستوى جاهزيتها من خلال صيانة ونظافة شبكة تصريف مياه الأمطار القائمة والسدود التي تخضع لإشراف الأمانة، بالإضافة للتأكد من جاهزية المضخات والمعدات والأفراد لضمان سرعة تصريف وسحب المياه المتوقع تجمعها في التقاطعات والشوارع الرئيسة والداخلية، وشملت الاستعدادات أعمال الرصد والمكافحة الحشرية للوقاية من حمى الضنك، وتتزامن الخطة الموسمية مع جهود الأمانة في تنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار ضمن عدد من مشروعات المرحلة الأولى في أنحاء المحافظة، لافتة إلى تواصل التنسيق مع الشركاء في الجهات الحكومية الأخرى؛ مثل مركز الأزمات والكوارث بالإمارة والدفاع المدني والمرور والشرطة والهيئة العامة للأرصاد وشركة الكهرباء للتواجد مع فرق الأمانة لمواجهة انقطاع التيار الكهربائي حال حدوثه.

وفي سيق متصل بالأمطار، استخدمت أمانة محافظة جدة تقنية الدفع النفقي لأول مرة في إنجاز نحو 70% من مشروع تنفيذ حلول لتصريف مياه الأمطار بنفق السلام UPO3 ، ويمتد المشروع تحت طريق الملك عبدالعزيز بطول 3.3 كيلومترات، وعمق 15م عن مستوى سطح البحر.

وأوضح وكيل الأمانة لبرنامج تصريف مياه الأمطار المهندس غسان الزهراني، أن المشروع يربط بين الشبكة الفرعية والمحطة الرئيسة لتصريف مياه الأمطار، فيما تبلغ أقطار الأنابيب من 2000 إلى 3000 ملليمتر، مشكّلا أكبر قطر في العالم بهذا النظام، مبينا أن المشروع يتكوّن من 13 خزانا تجميعيا متوسط عمقها 18 مترا، منفذة بطريقة الأوتاد المسلحة ويصل عمقها إلى 30 متراً ، وتمتد بينها (المواسير) بطاقة تجميعية تتجاوز الـ 23 مليون لتر ماء، وبكميات حفر تجاوزت 100 ألف متر مكعب.

وأشار الزهراني إلى أن المشروع استُخدم فيه مختلف أنظمة صب الخرسانة، بما فيها الصب تحت الماء بحسب المواصفات العالمية عن طريق الغواصين، فيما يستخدم نظامين؛ أحدهما نظام ” الفورتيكس” في جميع خزانات التجميع بهدف التحكم في ضغوطات المياه العالية، والثانية نظام التحكم في تدفق المياه إلى محطة الرفع، مشيرا إلى أن المشروع عمل على تنفيذه أكثر من 250 يدًا عاملة مع استقطاب الكفاءات السعودية لنقل الخبرات لهم، فيما تواصلت الجهود في المشروع على مدار ساعات اليوم، حيث بلغت 850 ألف ساعة عمل . من ناحيته، أوضح مدير عام الرقابة على المخلفات التجارية بأمانة جدة عبدالله بن محمد الغامدي، أن الأمانة اعتمدت حتى الآن 62 ناقلا مؤهلا لنقل مخلفات الأنشطة التجارية والإنشائية مستخدمين 500 معدة نقل، كما أسهموا في ترحيل 500.823 طنا من مخلفات مشاريع البنية التحتية إلى مردم الأمانة خلال الربع الثالث من العام الجاري، مبينا أن الأمانة أصدرت خلال الفترة ذاتها 429 شهادة توريد دمارات لرخص البناء.

وأشار الغامدي إلى أن الأمانة نفذت أكثر من 1375 جولة رقابية وعالجت 239 بلاغا، فيما جرى تسوية 29 موقعا من الأراضي الفضاء، بجانب غسيل وتطهير 42 ألف حاوية لمخلفات أنشطة تجارية وإنشائية والمشاركة في أعمال الإزالة والطوارئ لـ 54 موقعا.

يذكر أن أمانة جدة استحدثت أنظمة رقابية متقدمة عبر مشروع الرقابة والتحكم بالنفايات، وذلك في إطار جهودها الهادفة إلى رفع مستوى الإصحاح البيئي في المحافظة من خلال التحكم بجميع أنواع النفايات والتخلص الآمن منها، بفضل أتمتتها لإجراءات العمل وربطها بنظام رخص البناء والرخص التجارية ورخص التشغيل وأنظمة الرقابة المتعلقة بالنفايات المعمول بها فى أمانة جدة، بجانب ربطها بعدد من الجهات المعنية في المحافظة.