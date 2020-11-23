(224) إصابة بكورونا.. و(489) حالة تعاف

الرياض ـ البلاد

أعلنت وزارة الصحة أمس عن تسجيل (224) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (355258) حالة، من بينها (6107) حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (785) حالة حرجة، كما تم تسجيل (489) حالة تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين، ولله الحمد، إلى (343371) حالة. وبلغ عدد الوفيات (5780) حالة ، بإضافة (19) حالة وفاة جديدة” يرحمهم الله جميعاً”،

لافتةً أنه تم إجراء (36558) فحصا مخبريا جديدا.​

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكما، على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

من ناحية أخرى، حقق مختبر كوفيد-19 بالمركز الوطني للوقاية من الامراض ومكافحتها أحد مختبرات الأمراض المعدية نسبة 100% في اختبارات برنامج تقييم الجودة الخارجي (EQAP )، التابع لمنظمة الصحة العالمية لاكتشاف فيروس كوفيد-19 بواسطة تقنية البلمرة الجزئية الذي يقيّم كفاءة المختبرات في إجراء الكشف.

كما حصل مختبر الأمراض المستهدفة بالتحصينات على الاعتماد من قبل منظمة الصحة العالمية بعد اجتيازه اختبارات الكفاءة والجودة في عزل الفيروس بنسبة 100% حسب المعايير المتطلبة لمنح الاعتماد في مختبر شلل الأطفال.

وفي مختبر حديثي الولادة أحد مختبرات الأمراض غير المعدية في المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، حصل على نسبة 100% في برنامج اختبارات الكفاءة والجودة التابع لكلية علماء الأمراض الأمريكية.

وتؤكد هذه الإنجازات ما تشهده مختبرات الصحة العامة في المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها من تطور في مستوى الأداء، والاهتمام الكبير للحصول على أرقى شهادات الاعتراف الدولية، وصولاً إلى تقديم أفضل الخدمات المتميزة للمواطن والمقيم، وتماشياً مع رؤية 2030.