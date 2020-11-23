هزة أرضية قوتها 3.19 على مقياس ريختر شمال جازان

البلاد : ياسر بن يوسف

رصدت محطات الشبكة الوطنية بالمركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية الساعة ٥٣ : ١١ هزة أرضية بقوة ٣.١٩ على مقياس ريختر وعمق ٢.٤٥ كيلومتر وتبعد ٧ كم جنوب محافظة الشقيق بمنطقة جازان .

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة طارق أبا الخيل بأن سبب هذه الهزة الأرضية يعود الى إتساع قاع البحر الأحمر من الإتجاه الغربي الامر الذي يسبب إعادة تنشيط الفوالق بتلك المنطقة سواءً الفوالق الموازية للبحر الأحمر أو العامودية عليه.

وطمأن اباالخيل بأن هذه الهزة الأرضية تُعد ضعيفة على مقياس ريختر ولم تسجل اي أضرار ناجمة عنها حتى الآن و لله الحمد.