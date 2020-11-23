المؤتمر الخامس لطب الأسرة يبدأ يومه الأول بجلستين و6 ورقات

البلاد – مها العواودة

انطلق المؤتمر الافتراضي الدولي الخامس لطب الأسرة الذي ينظمه المركز الطبي الدولي بجدة في الخامسة من مساء أمس الأحد في يومه الأول ويستمر على مدى خمسة أيام إلى الخميس المقبل

وتضمن الافتتاح الرسمي للمؤتمر عرضاً تقديمياً للأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور/ نهار العازمي بعنوان “موقع طب الأسرة في الصحة السعودية – مبادرات المجلس” تلى ذلك العرض التقديمي المقدم من الدكتور/ شباب الغامدي الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني بعنوان “رحلة نحو رعاية صحية قائمة على القيمة” فيما ألقت رئيسة المنظمة الدولية لأطباء الأسرة بشرق المتوسط أ.د/ جينان أوستا كلمة المنظمة والتي أشادت من خلالها بدور هذا المؤتمر في تقديم كافة المستجدات العلمية للمتخصصين في مجال طب الأسرة طوال سنواته الخمس،

وأكد استشاري طب الأسرة نائب رئيس المؤتمر الدكتور/ بدر بن حمد بأن المؤتمر سيناقش في أيامه الخمسة مجموعة كبيرة من القضايا الطبية المهمة في تخصص طب الأسرة، بمشاركة مجموعة من الهيئات والمنظمات المحلية الكبيرة والتي من أبرزها المجلس الصحي السعودي ومجلس الضمان الصحي بالإضافة إلى المنظمة الدولية لأطباء الأسرة بشرق المتوسط، كما يستضيف نخب من الاستشاريين والمتخصصين والمسؤولين من المتحدثين من داخل المملكة وخارجها، وأشار إلى أن البرنامج العلمي لليوم الأول من المؤتمر اشتمل على جلستين علميتين كانت الجلسة الأولى بعنوان ” كوفيد19 ” نوقشت خلالها ثلاث ورقات عمل الأولى بعنوان ((تحديات ومسؤوليات أطباء الأسرة في زمن جائحة كوفيد-19 وظلالها العالمية الجديدة))، والورقة الثانية بعنوان ((آخر مستجدات جائحة كوفيد – 19)) أما الورقة الثالثة فكانت بعنوان ((جائحة كوفيد – 19 وإدارة الأمراض المزمنة)).

وانعقدت الجلسة الثانية في برنامج اليوم الأول بعنوان ” اللقاحات” نوقشت خلالها ثلاث ورقات عمل الأولى بعنوان ((استمرار قصة نجاح – تلقيح الأطفال والمراهقين)) والورقة الثانية بعنوان ((الالتهاب الرئوي في مرحلة الطفولة)) وكانت الورقة الثالثة بعنوان ((اللقاح ضد التهاب السحايا – تجربة عالمية))، ولفت نائب رئيس المؤتمر إلى أن البرنامج حدد مدة زمنية معين بعد انتهاء كل جلسة علمية للمناقشة وإجابة السادة المحاضرين على أسئلة الحضور من الأطباء والممارسين الصحين المسجلين في المؤتمر.

وأكد بأن المؤتمر يتميز بتنوعه في المواضيع الطبية واستقطابه لأسماء مهمة من المتحدثين كل في مجاله وتسليط الضوء على أهم المستجدات والمواضيع الطبية التي تهم الأطباء بشكل عام وأطباء الأسرة بشكل خاص، وقد شهد إقبالاً كبيراً هذا العام لكونه مؤتمراً افتراضياً على الشاشات وهذا مما سهل عملية التسجيل والحضور لأكبر عدد من الأطباء والمتدربين وغيرهم من المهتمين بالجديد في المجال الطبي من داخل المملكة وخارجها.