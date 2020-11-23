الإمارات تدعم اللاجئين الإثيوبيين في السودان بـ 18.4 مليون درهم

أبوظبي : متابعات

خصصت دولة الإمارات العربية المتحدة 18.4 مليون درهم إماراتي (5 ملايين دولار أمريكي) لدعم اللاجئين الإثيوبيين الذين دخلوا السودان مؤخرا.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أن هذا الدعم يهدف إلى الإسهام في تعزيز الجهود الدولية للتخفيف من معاناة اللاجئين وتحسين ظروفهم الإنسانية والمعيشية, مبينًا أن هذا الدعم -الذي سيتم تقديمه عبر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى- يأتي في إطار التضامن مع الأشقاء في السودان وانسجاما مع مواقف دولة الإمارات الداعمة للمجتمعات المستضيفة للاجئين.

وثمن المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ديفيد بيزلي من جانبه الدعم الإماراتي الذي سيمكّن برنامج الأغذية العالمي من تسريع استجابته ومساعدة عشرات الآلاف من الإثيوبيين الذين لجأوا إلى السودان .