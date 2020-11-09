بومبيو لخامنئي: نظام الملالي “حكم لصوص”

البلاد – رضا سلامة

تمضي الولايات المتحدة في اتجاه تشديد العقوبات على نظام الملالي من كل الاتجاهات، لوقف دعمه للمليشيات الإرهابية في المنطقة، معتبرة أن المسؤولين عن نظام إيران “لصوص ثروات”، طبقاً لما وصفهم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الذي قال: إن النظام الإيراني لصوص ينفقون ثروات الشعب على حروب بالوكالة.

وقال بومبيو ردًا على تغريدة للمرشد الإيراني علي خامنئي، وصف فيها الانتخابات الأمريكية الأخيرة بأنها علامة على “تراجع” الولايات المتحدة: لقد سرقت أنت شخصيًا مئات الملايين من الدولارات من شعبك. انتخاباتكم مجرد مزحة، حيث يتم استبعاد مئات المرشحين من المنافسة”، مضيفًا: “اليوم، يتضور شعبك جوعًا لأنك تنفق المليارات على حروب بالوكالة لحماية حكم اللصوص”. وأكد بومبيو في تغريدة أخرى: “أمريكا ستبقى أعظم دولة في تاريخ البشرية. نحن متحمسون لليوم الذي يحقق فيه الشعب الإيراني حلمه، وأنت تعلم ما هو هذا الحلم”.

ولا تترك الولايات المتحدة الأمريكية مجالًا لإيران لتنفيذ مخططاتها التخريبية في المنطقة والعالم؛ لذلك يهاجم المرشد خامنئي كل ما تقوم به واشنطن سواء على المستوى السياسي، أو فيما يخص ممارساتها الديموقراطية التي تحطم آمال الملالي في السيطرة على المنطقة بقوة السلام، وتمنع تمدد طهران، وتوقف مشروعها التوسعي.