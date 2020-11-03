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تمديد “هوية زائر” لليمنيين

صحيفة البلادaccess_time18 / ربيع اﻷول / 1442 هـ       3 نوفمبر 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

بدأت المديرية العامة للجوازات وبالتعاون مع مركز المعلومات الوطني اليوم، في تنفيذ إجراءات طلبات تمديد “هوية زائر” الممنوحة لليمنيين المقيمين في المملكة من المنتظمين في التجديد للفترات السابقة, وذلك إنفاذاً للتوجيهات السامية القاضية بتمديد “هوية زائر” الممنوحة للأشقاء من مواطني الجمهورية اليمنية المقيمين في المملكة لمدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ 1441/9/21هـ،

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن إجراءات تمديد “هوية زائر” ستستمر حتى نهاية يوم السبت الموافق 21 / 3 / 1442هـ الموافق 2020/11/7م، وفقاً للإجراءات المعتمدة سابقاً، مشيرة إلى أن التمديد سيتم إلكترونياً بعد سداد الرسوم المستحقة دون الحاجة لمراجعة مقار إدارات الجوازات.

صحيفة البلاد

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