واشنطن : وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الأمور تسير جيدًا بشأن نتائجه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي تجرى حاليًا.

وبحسب موقع “العربية” قال ترامب: “نؤدي بشكل جيد في أريزونا وتكساس.. متأكد من أننا سنرى نتائج جيدة وغير مسبوقة”.

وأضاف: “المناظرة الثانية والتجمعات الشعبية كانت نتائجها جيدة.. حققنا نجاحا كبيرا ويجب أن نتحد جميعا”.

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الثلاثاء الموافق 3 نوفمبر سباق الانتخابات الرئاسية 2020 بين الرئيس دونالد ترامب الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، وبين منافسه الديمقراطي جو بايدن الذي اشتهر بعمله كنائب لرئيس البلاد السابق، باراك أوباما، لمدة ثماني سنوات.