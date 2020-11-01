الشباب يهزم النصر بهدفين

البلاد : متابعات

كسب فريق الشباب نظيره النصر بهدفين مقابل هدف، خلال مواجهتهما اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض في ختام منافسات الجولة الثالثة “جولة رئاسة العشرين” لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

بادر الشباب بالتسجيل عن طريق اللاعب أحمد شراحيلي في الدقيقة 55 ، غير أن النصر سرعان ما أدرك التعادل عن طريق أيمن يحيى في الدقيقة 61، وبينما يتأهب الفريقان لانتهاء المباراة بالتعادل هدف لهدف، أحرز الأرجنتيني إيفر بانيغا هدف الفوز للشباب عند الدقيقة 96 من ” ركلة جزاء “.

وبتلك النتيجة، رفع الشباب رصيده النقطي إلى 7 نقاط في المركز الـ 4 ، فيما تجمَّد رصيد النصر بدون نقاط في المركز الـ 14.