الدولية

بريطانيا تعلن إغلاقا عاما ثانيا بسبب كورونا

صحيفة البلادaccess_time15 / ربيع اﻷول / 1442 هـ      31 أكتوبر 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

لندن : متابعات

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الإغلاق العام في البلاد والذي سيمتد لأربعة اسابيع وذلك للتصدي للموجة الثانية من فيروس كورونا

و قال كبير المستشارين العلميين للمملكة المتحدة باتريك فالانس اليوم السبت إن عدد الوفيات في إنجلترا خلال الشتاء جراء كوفيد-19 قد يكون الضعف أو أكثر مقارنة بالموجة الأولى في الربيع

وعقد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اجتماعا عاجلا للحكومة السبت حيث تتجه بلاده للحاق بركب دول أوروبية أخرى في فرض إغلاق جديد لاحتواء فيروس كورونا المستجد، في وقت اتّبعت سلوفاكيا نهجا جديدا وبدأت إجراء فحوص لجميع سكانها

صحيفة البلاد

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