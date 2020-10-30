300 عنصر حوثي يقتلون في الجبهات يومياً

الرياض – البلاد

أحبط تحالف دعم الشرعية في اليمن، كل محاولات مليشيا الحوثي الانقلابية لاستهداف المدنيين، مدمراً 3 صواريخ باليستية و6 مسيرات مفخخة حوثية أخيرا، وفقاً للمتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي، الذي شدد على أن الدفاعات السعودية البحرية والجوية تمتلك احترافية عالية في التصدي لهذه الهجمات، مضيفاً أن وضع الحوثيين على الأرض في مأرب والجوف “يائس وتعيس”.

ولفت المالكي إلى أنه تم القضاء على التعزيزات الحوثية في مأرب والجوف، كما يُقتل أكثر من 300 عنصر من الميليشيا يومياً في هاتين الجبهتين، مضيفاً أن ميليشيات الحوثي عاجزة عن تحقيق أي نصر في الجوف، معتبراً أن “إملاءات الحرس الثوري الإيراني واضحة في صنعاء المحتلة”، مبيناً أن “العلاقة معروفة بين الميليشيا الحوثية والقاعدة وداعش”، مشدداً على استمرار التحالف في تدمير القدرات النوعية للميليشيات الحوثية، وحذّر قائلاً: “لن يكون هناك أي صبر على الحوثيين في حال أصيب أي مدني”.



وصعّدت ميليشيا الحوثي الانقلابية، ذراع إيران في اليمن، مؤخرًا من عدوانها بالطائرات المسيرة محاولةً استهداف الأعيان المدنية في السعودية، للتعمية على هزائمها المتتالية في جبهات القتال، خاصة في الجوف ومأرب.

من جهته، أكد السفير الأمريكي في السعودية، جون أبي زيد، أمس، أن تدخلات إيران في اليمن تزيد من صعوبة إيجاد مسار للسلام في المنطقة، مشددًا على أهمية تعزيز السلام في الشرق الأوسط والعمل بجهد لردع السلوك الإيراني المخرب.

وقال أبي زيد، خلال لقاء افتراضي مع عدد من وسائل الإعلام، إن بلاده تعمل إلى جانب السعودية والمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، من أجل إعادة السلام إلى اليمن، مشيراً إلى أن التدخلات الإيرانية في اليمن تزيد من صعوبة إيجاد حل، مشيراً إلى أن للسعودية والولايات المتحدة هدف مشترك في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، منوهًا إلى أن التهديدات الإيرانية في المنطقة تتواصل، من خلال نشر أذرع لها في العراق وسوريا ولبنان واليمن.

وأشاد أبي زيد بجهود المملكة العربية السعودية في إطلاق سراح مواطنين أمريكيين كانوا رهائن لدى ميليشيا الحوثي، في إشارة إلى عملية تبادل الأسرى والمحتجزين التي تمت مؤخرًا.

وفي تفاعلات التصفيات الداخلية بين أجنحة الحوثي، وآخرها اغتيال حسن زيد المسمى بوزير الشباب في حكومة الحوثي غير المعترف بها دوليًا، اتهمت ابنة حسن زيد قيادات في ميليشيا الحوثي بقتل والدها في منطقة حدة الأكثر تأمينا وحماية في العاصمة صنعاء. وقالت سكينة حسن زيد في منشور لها على “فيسبوك” إن محاولة اغتيال والدها كانت منذ سنوات، بمحاولة تشويه صورته وإطلاق التهم عليه والتقليل من شأنه والاستخفاف به.