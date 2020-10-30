3 مليارات للمنشآت الصغيرة والأسر المنتجة

الرياض- البلاد

كشف بنك التنمية الاجتماعية عن نتائجه للربع المالي الثالث من العام الحالي، واعتماداته التمويلية للمنشآت الصغيرة والناشئة، ومشاريع للأسر المنتجة، وبرامج التمويل الاجتماعي، والعمل الحر ،حيث تجاوز عدد المستفيدين (60) ألف مستفيد، وبتمويل فاق 3 مليارات ريال، وبنسبة نمو بلغت 68 % عن الربع المماثل للعام الماضي 2019م.

وأفصح البنك في جانب دعمه لقطاع المنشآت للربع الثالث عن اعتماده تمويل (723) منشأة بقيمة بلغت (1.5) مليار ريال، كما موّل البنك أكثر من (8000) أسرة منتجة بقيمة تمويل بلغت (94) مليون ريال، بنسبة نمو 177% عن الربع السابق.

وفيما يتعلق بمنتج نفاذ للعمل الحر، اعتمد البنك تمويل أكثر من (24) ألف مستفيد بقيمة بلغت (1.3) مليار ريال، تنوعت بين تمويل النقل التشاركي ممن يعملون عبر أنظمة توجيه المركبات، وأصحاب المهارات والأعمال النوعية والإبداعية والحرفية، كما موّل البنك أكثر من (23) ألف مستفيد بقيمة بلغت (1.2) مليار ريال، شملت تمويل منتج الزواج والأسرة والترميم، وكنفًا مخصصًا لدعم السيدات.