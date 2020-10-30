الرياضة

انطلاق بطولة الدوري الممتاز لكرة السلة على الكراسي المتحركة

صحيفة البلادaccess_time14 / ربيع اﻷول / 1442 هـ      30 أكتوبر 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض

انطلقت اليوم الخميس منافسات المرحلة النهائية لبطولة الدوري الممتاز لكرة السلة على الكراسي المتحركة بحضور رئيس اتحاد كرة السلة باللجنة البارالمبية السعودية الأستاذ عبدالإله المقرن والمدير الإداري للجنة الأستاذ رشيد البداح وذلك على صالة اللجنة بالرياض.

ويشارك في البطولة 4 أندية هي أندية جازان والرياض وجدة الأحساء, حيث أسفرت نتائج اليوم عن فوز جازان على الأحساء بنتيجة ( 34 ـ 8 ), كما فاز الرياض على جدة ( 49 ـ 35 ), وتغلب جازان على الأحساء ( 38 ـ 22 ), واختتمت مواجهات اليوم الأول بفوز الرياض على جدة ( 49 ـ 24 ).

وتختتم غداً منافسات الدوري بإقامة مباراتين الأولى تجمع جازان والاحساء يليه مواجهة تجمع الرياض وجدة يتم بعدها تتويج الفائزين بالمراكز الـ3 الأولى في المسابقة.

صحيفة البلاد

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