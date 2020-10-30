«الطيران المدني»: مطاراتنا جاهزة لاستقبال المعتمرين

جدة- ياسر بن يوسف

كشف المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني إبراهيم الرؤساء لـ”البلاد” بأن العمل والتنسيق يجري مع الجهات ذات العلاقة لتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفايروس عند استقبال المعتمرين من الخارج، لافتا في الوقت نفسه إلى أن المطارات المخصصة لاستقبال المعتمرين جاهزة وعددها يعتمد على أعداد المعتمرين القادمين حيث تم توفير كافة الاستعدادات والتقنيات الحديثة لخدمة المعتمرين من الخارج.

وفي سؤال فيما إذا تم اكتشاف حالات مشتبه بها بين المعتمرين قال: يتم التعامل مع مثل هذه الحالات وفق البروتوكولات المعتمدة من وزارة الصحة بالمملكة ، موضحا أن هناك دليلا إرشاديا وضعته الهيئة بشأن الإجراءات الاحترازية الواجب على المسافرين الالتزام بها أثناء الرحلات الداخلية، لكي يصلوا إلى وجهاتهم بأمان.

وفيما يتعلق بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها شركات الطيران الوطنية وشركات الخدمات الأرضية لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد، امتثالًا لتعليمات الهيئة العامة للطيران المدني قال: تتولى الخطوط الجوية العربية السعودية بالتنسيق مع مصادر خارجية في الكشف عن أعراض الحمى أو أي علامات مرضية ظاهرة على المسافرين قبل ركوب رحلاتها، في جميع المحطات المدرجة على قائمة الخطر للإصابة بفيروس كورونا، ولن يتم السماح بالحالات المشتبه بها بصعود الطائرة، ووفرت الخطوط السعودية أقنعة طبية لحماية موظفيها وطواقم طائراتها وركابها، في جميع المحطات المدرجة حيث يوجد خطر من الفيروس،

كما ستقوم السعودية بإزالة جميع الطائرات التي تصل من المحطات التي يوجد بها خطر من الإصابة بفيروس كورونا من الخدمة فور وصولها للتطهير والتنظيف الخاص، بالإضافة إلى تدريب طاقم الخطوط الجوية العربية السعودية على كيفية التعامل مع الحالات المشتبه بها أثناء الرحلة وذلك باستخدام أدوات إزالة التلوث وإجراءات العزل وتقديم التقارير إلى وزارة الصحة السعودية للحصول على المساعدة فور وصول الطائرة، كما يجري تعديل إجراءات الخدمات على متن الطائرة بما في ذلك استخدام القفازات والأقنعة من قبل طاقم المقصورة في خط الرحلة التي يوجد بها خطر من فيروس كورونا، كذلك ستقوم الخطوط السعودية بتقديم أقنعة طبية، وأطقم تطهير، ومناديل مضادة للبكتيريا للركاب وأطقم الطائرة على متن رحلاتها.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني سبق وأن قامت بالتعاون مع وزارة الصحة في اتخاذ العديد من الإجراءات الوقائية من فايروس كورونا في المنافذ الجوية للمملكة، وتضمنت تلك الإجراءات تخصيص فريق طبي في منافذ الوصول بمطارات المملكة لفحص كافة الركاب القادمين (عبر الرحلات المباشرة وغير المباشرة) من مناطق والدول المنتشر بها فيروس كورونا، كما نفذت الاحترازات الصحية مع الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس، والتعقيم والتطهير المتواصل لجميع المرافق والأدوات وكذلك الطائرات، إضافة إلى التوعية الصحية للمسافرين. كما أصدرت هيئة الطيران المدني عدة تعاميم لجميع الناقلات الجوية المشغلة بالمملكة لتطبيق الإجراءات الوقائية الملزمة على الناقلات الجوية القادمة إلى المملكة من الدول التي يستشري فيها فيروس كورونا الجديد،

كما اتخذت الهيئة العديد من الخطوات من شأنها منع تفشي فيروس كورونا المستجد وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة، حيث نفذت العديد من الاجراءات الوقائية للركاب القادمين من الدول التي يشكل فيها فيروس كورونا الجديد ‪COVID-19 خطراً سواءً في الطائرات أو داخل صالات المطارات السعودية، وذلك بتدريب طاقم الطائرة للتعامل مع الحالات المشتبه بها أثناء الرحلة باستخدام أدوات إزالة التلوث وعمل إجراءات العزل وتقديم التقارير اللازمة لوزارة الصحة فور وصول الطائرة، وخضوع جميع المسافرين القادمين للكشف الصحي وأجهزة الكاميرات الحرارية الإلزامية للتأكد من سلامة المسافرين، كما يتم تعقيم وتطهير كافة مرافق المطار، إضافة إلى تواجد ممارسين صحيين وفرق طبية في مطارات المملكة لعمل الإجراءات الاحترازية اللازمة.

يذكر إن المرحلة الثالثة لاستكمال مراحل العودة التدريجية للعمرة ستنطلق الأحد المقبل وفق عدة اشتراطات، هدفها الأول هو الحفاظ على صحة المعتمرين. من ناحية آخرى، أعلنت الصحة في جدة ممثلة في مراكز المراقبة الصحية بمطار الملك عبد العزيز الدولي بمحافظة جدة عن استعدادها وجاهزيتها لاستقبال معتمري دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك من خلال التعاون الكبير بين جميع الجهات والقطاعات الحكومية بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة. وفي هذا السياق أكد المدير الطبي بمراكز المراقبة الصحية في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة الدكتور محمد بن جمال فلمبان بتصريح خاص لـ”البلاد” على الدور الكبير الذي تضطلع به مراكز الأمن الصحية في المملكة ومنها مركز المراقبة في مطار المؤسس الذي يبذل جهداً مقدراً لتقليص أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19). حيث أكدت الصحة أهمية مواصلة الجهود لتطبيق ومتابعة البروتوكولات الخاصة باستقبال المعتمرين وإجراءات العزل المنزلي.