البرازيلي “روجيريو” يعزز صفوف الخليج

الدمام- البلاد

وقعت إدارة نادي الخليج برئاسة الدكتور حبيب الربعان ، عقداً احترافياً بنظام “الانتقال الحر” مع اللاعب البرازيلي روجيريو دي اسيس كوتينيو لمدة موسم واحد بعد توقيعه مخالصة نهائية مع نادي الاتفاق .

وسبق لـ “روجيريو” صاحب الـ 33 عاماً أن مثل العديد من الأندية السعودية بدءاً من الفيصلي 2017 قادما من بوريرام يونايتد التايلاندي، وخاض اللاعب البرازيلي تجارب مختلفة مع نادي الكويت الكويتي والوصل الإماراتي إلى جانب الشباب السعودي، ولعب في الدوري البرازيلي مع أتلتيتيكو باراناينسي.

وأكمل البرازيلي روجيريو نصاب المحترفين الأربعة رفقة كل من الليبي مهند المبروك والجزائري حسان عقبي والغاني سارفو.

من جهة أخرى ، قدم الدكتور حبيب الربعان رئيس مجلس إدارة نادي الخليج شكره لإدارة نادي الاتفاق برئاسة المهندس خالد الدبل على تسهيل عملية انتقال اللاعب لتمثيل صفوف الدانة امتداداً للعلاقة الوطيدة بين الناديين .