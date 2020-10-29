28 فريقاً يتنافسون على بطاقات الصعود الأربع لدوري الأولى

حائل – خالد الحامد

تنطلق غدًا الجمعة مباريات دوري أندية الدرجة الثانية، في نسخته الـ25 .. وهو الدوري الثالث من حيث الأهمية في الدوريات السعودية بعد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.. ومن المتوقع أن تشهد مبارياته تنافساً قوياً؛ سواءً من أجل البحث عن الصعود وهو الهدف الرئيس والحق المشروع لجميع الفرق أو من حيث الهروب من الهبوط الذي – طبعا – تعمل جميع الأندية من أجل الابتعاد عنه.

الانطلاقة

انطلق الدوري كمسابقة رسمية عام 1417هـ – أي قبل 25 عاما – بمشاركة ثمانية أندية تمثل الأندية التي تأهلت – آنذاك – لدورة الصعود من الموسم الرياضي 1416هـ، وهي (النهضة – سدوس – الفتح – العربي – الزلفي – الحمادة – السد – نجران).

الأندية المشاركة

يشارك في الدوري هذا الموسم 28 ناديا، قسمت إلى مجموعتين، تضم كل مجموعة أربعة عشر ناديا، حيث تضم المجموعة الأولى أندية (السد – الصفا – الزلفي – اللواء – التقدم – الأخدود – القيصومة – العربي – كميت – الجندل – الانتصار – الحجاز – الأنصار – بيشة )، أما المجموعة الثانية فتضم أندية (حطين – الرياض – العروبة – الروضة – الخلود – الترجي – الشرق – وج – المجزل – السلمية – النجمة – الوشم – عفيف – الذهب).

الفتح بطل أول دوري

يعتبر فريق الفتح، هو بطل أول دوري للدرجة الثانية، ونجران وصيفا ، بعد اعتماد إقامته بنظام الدوري من دورين، وتطبيق الصعود والهبوط. بعد أن كان الدوري قبل ذلك وبالتحديد عام 1397هـ يقام بنظام التجمع في إحدى المدن، واستمر على هذا الحال حتى عام 1416هـ بعده استحدثت مسابقة الدوري بشكل رسمي.. بنظام الدوري من دورين في حين أن نادي هجر من الأحساء، هو بطل الدوري في الموسم الماضي.

7 لقاءات

تقام غدا الجمعة في مستهل الدوري 7 مباراة ستكون على النحو التالي:

في المجموعة الأولى تقام 7 مباريات هي:

السد VS الصفا – على ملعب نادي الأنوار.

الزلفيVS الجندل – على ملعب نادي الزلفي.

القيصومة VS الانتصار – ملعب نادي القيصومة.

كميت VS الأخدود – على ملعب نادي كميت.

العربي VS الحجاز – على ملعب نادي النجمة.

اللواء VS التقدم – على ملعب نادي الجبلين.

بيشة VS الأنصار – على ملعب نادي بيشة.

أما يوم السبت القادم، وضمن المجموعة الثانية، فستقام سبع مباريات هي:

الترجي VS المجزل – على ملعب نادي النهضة.

الروضةVS وج – على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء.

السلمية VS الرياض – على ملعب نادي الأنوار.

النجمة VS الخلود – ملعب نادي النجمة.

عفيف VS الوشم – على ملعب نادي الدرع.

العروبة VS الشرق – على ملعب نادي العروبة.

الذهب VS حطين – على ملعب نادي أحد.