الكهرباء: إعادة تدوير 6 ملايين لتر زيوت

الرياض – لبلاد

أعادت الشركة السعودية للكهرباء تدوير ما يقارب 6 ملايين لتر من زيوت المحولات في الفترة من 2012 – 2016، بهدف تقليل الفقد في الموارد وتقليل إنتاج النفايات الخطرة.

وأشارت إلى أن مواقعها تعمل على مراقبة الانبعاثات من المداخن، بأجهزة المراقبة المستمرة أو بالأجهزة المحمولة، إضافة إلى مراقبة الانبعاثات الشاردة، وتصريف مياه الصرف الصناعي والصحي وتلوث المياه الجوفية والضوضاء البيئية وجودة الهواء في المناطق المحيطة بمنشآتها، والمواد المستنفذة لطبقة الأوزون.

وأكدت “السعودية للكهرباء”، التزامها التام بتصميم جميع مشاريعها؛ لتتوافق مع المقاييس البيئية السائدة، للإسهام في تحسين بيئة المملكة، مبينةً أنها في هذا الإطار تعمل على مراقبة مستوى التوافق مع النظام العام للبيئة الصادر في العام 2001، والمقاييس البيئية المحدثة، من خلال التدقيق الدوري المبني على بروتوكول التدقيق البيئي للشركة المتوافق مع2011ISO 19011، الذي يحدد مستوى توافق كل موقع من مواقع الشركة الخاضعة للتدقيق مع هذه المقاييس.