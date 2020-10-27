بولوليكشفيلي: المملكة لديها كل المقومات لتكون وجهة سياحية عالمية

البلاد : متابعات

أكد أمين عام منظمة السياحة العالمية السيد زوراب بولوليكشفيلي ، أن المملكة لديها كل المقومات لتكون وجهة سياحية عالمية.

وقال في تصريحات نشرها حساب وزارة السياحة على “تويتر” اليوم الثلاثاء “نحن سعداء بالتغيرات التي يشهدها قطاع السياحة في المملكة والاستثمار في المشروعات السياحية الضخمة التي تمثل قيمة مضافة للسياحة العالمية”.

وأضاف الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية: “المملكة لديها كل المقومات لتكون وجهة سياحية عالمية تجذب مليون زيارة بحلول عام 2030”.

الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية: المملكة لديها كل المقومات لتكون وجهة سياحية عالمية تجذب 100 مليون زيارة بحلول عام ٢٠٣٠ pic.twitter.com/dZnKByWXCd — وزارة السياحة (@Saudi_MT) October 27, 2020

أمين عام منظمة السياحة العالمية: نحن سعداء بالتغيرات التي يشهدها قطاع السياحة في المملكة والاستثمار في المشروعات السياحية الضخمة التي تمثل قيمة مضافة للسياحة العالمية pic.twitter.com/IHr4z0uFpd — وزارة السياحة (@Saudi_MT) October 27, 2020