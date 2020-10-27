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بولوليكشفيلي: المملكة لديها كل المقومات لتكون وجهة سياحية عالمية

صحيفة البلادaccess_time11 / ربيع اﻷول / 1442 هـ      27 أكتوبر 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

أكد أمين عام منظمة السياحة العالمية السيد زوراب بولوليكشفيلي ، أن المملكة لديها كل المقومات لتكون وجهة سياحية عالمية.

وقال في تصريحات نشرها حساب وزارة السياحة على “تويتر” اليوم الثلاثاء “نحن سعداء بالتغيرات التي يشهدها قطاع السياحة في المملكة والاستثمار في المشروعات السياحية الضخمة التي تمثل قيمة مضافة للسياحة العالمية”.

وأضاف الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية: “المملكة لديها كل المقومات لتكون وجهة سياحية عالمية تجذب مليون زيارة بحلول عام 2030”.

صحيفة البلاد

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