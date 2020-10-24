إتقان العقارية تعلن نجاح المزاد الأضخم في مدينة الرياض لعام 2020م

الرياض : البلاد

أعلنت شركة إتقان العقارية نجاح المزاد العلني الثالث عشر لتصفية تركة الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي – رحمه الله – والذي يعد الأكبر في مدينة الرياض لعام 2020م، على أراضي العزيزية مول وأرض المعارض المجاورة له، وأرض البرج، وأرض خام رقم 6 بحي بدر، حيث تم بيع جميع العقارات المعروضة بإجمالي: (1.026.157.456) ريال . مليار وستة وعشرين مليونا ومائة وسبعة وخمسين ألفاً وأربعمائة وستة وخمسون ريالاً

ويعد المزاد الثالث عشر من تركة الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي ــ رحمه الله ــ الأضخم والأكبر ، حيث تم بيع أرض العزيزية مول لرجل الأعمال محمد بن عبدالله العثيم بمبلغ (586.530.000) ريال، وأرض البرج لرجال الأعمال عبد المحسن بن خليل السبعان بمبلغ (338.338.400) ريال، أما العرض الثالث وهو مخطط رقم 6 من حي بدر والذي اشتراه رجل الأعمال موسى بن محمد الموسى بقيمة إجمالية: (101.289.056) ريال .

وتم عقد المزاد بفندق برج رافال الواقع بمدينة الرياض على طريق الملك فهد حيث بدأ في تمام الساعة الرابعة عصراً، بحضور لفيف من رجال الأعمال والمستثمرين والعقاريين والإعلاميين الذين حرصوا على المشاركة في هذا المزاد الأضخم.

وأشاد المزايدون بالتنظيم الذي حظي به المزاد من قبل شركة إتقان العقارية المسوق الحصري للمزاد مما أصبح سمة بارزة للشركة في عقد أكبر وأضخم المزادات وأعلاها تنظيما، وقد أقيم المزاد وفق البروتوكولات الصحية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

الجدير بالذكر أن شركة ” إتقان العقارية” نجحت في تسويق عددٍ من المزادات العقارية المتميزة في عدد من مدن ومحافظات المملكة، وتحظى بثقة عملاءها من جهات وأفراد وتحالفات استثمارية كبرى مما جعلها لتكون في مصاف الشركات الأولى في قطاع التسويق العقاري.