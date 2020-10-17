وزارة الحج تستعد لعودة معتمري الخارج

مكة المكرمة – أحمد الأحمدي

تجري الاستعدادات حالياً في وزارة الحج والعمرة لبدء موسم العمرة الجديد لمعتمري الخارج حيث علمت (البلاد) أن الجهات العليا المعنية وضعت عدة ضوابط أولية لاستقبال المعتمرين من خارج المملكة بصفة تدريجية، ومنها أن يكون معتمرو الخارج في حدود ٢٠ ألف معتمر يوميا، مع أهمية حصول كل معتمر على شهادة صحية تثبت خلوه من فيروس كورونا المستجد، وخضوعه لفحص وحجر صحي عند وصوله لمنافذ المملكة الجوية والبحرية والبرية.

وكانت التعليمات العليا سبق أن صدرت بأن تبدأ المرحلة الثالثة لعودة المعتمرين لأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة وخارجها بداية من منتصف شهر ربيع الأول ١٤٤٢ الموافق الأول من نوفمبر ٢٠٢٠، وذلك حتى الإعلان الرسمي عن انتهاء الجائحة، أو تلاشي الخطر بعدد ٢٠ ألف معتمر في اليوم، و٦٠ ألف مصل في اليوم من الطاقة الاستيعابية، التي تراعي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصحية في الحرمين الشريفين٠