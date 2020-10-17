الرياضة

ليفربول يعود بنقطة من ميدان إيفرتون..

فيديو: أهداف مباراة ليفربول وإيفرتون (2-2)

محمد ابو الوفاaccess_time1 / ربيع اﻷول / 1442 هـ      17 أكتوبر 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
أهداف مباراة ليفربول

خرج ليفربول بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما من ميدان إيفرتون، في المباراة التي درات وقائعها بملعب جوديسون بارك، لحساب المرحلة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحداث مثيرة وقعت خلال مجريات ديربي الميرسيسايد، أبرزها خروج مدافع ليفربول، فان دايك، في الشوط الأول مُصابًا بعد تدخل مع الحارس بيكفورد.

بينما طُرد ريشارلون في أواخر الشوط الثاني بالحمراء لتدخل عنيف ضد ألكانتارا، وألغى الحكم مايكل أوليفر هدفًا لليفربول في الدقائق الأخيرة بداعي التسلل.

افتتح ليفربول سجل أهداف المباراة عن طريق ساديو ماني بهدفٍ مبكرٍ بالدقيقة الثانية، قبل أن يُعدّل مايكل كين النتيجة في الدقيقة 19.

في الشوط الثاني منح محمد صلاح التقدم للريدز بهدف بالدقيقة 71، لكن كلفرت لوين أنقذ التوفيز برأسية متقنة قبل النهاية بتسع دقائق.

بتلك النتيجة يظل إيفرتون متسيدًا للائحة البريميرليج برصيد 13 نقطة، بينما يلاحقه ليفربول في الوصافة وفي جعبته 10 نقاط.

شاهد أهداف مباراة ليفربول وإيفرتون..

 

 

شاهد لقطة إصابة فان دايك..

 

شاهد لقطة طرد ريشارلسون..

 

شاهد لقطة إلغاء هدف ليفربول الثالث..

 

 

محمد ابو الوفا

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *