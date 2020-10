فيديو: أهداف مباراة ليفربول وإيفرتون (2-2)

خرج ليفربول بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما من ميدان إيفرتون، في المباراة التي درات وقائعها بملعب جوديسون بارك، لحساب المرحلة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحداث مثيرة وقعت خلال مجريات ديربي الميرسيسايد، أبرزها خروج مدافع ليفربول، فان دايك، في الشوط الأول مُصابًا بعد تدخل مع الحارس بيكفورد.

بينما طُرد ريشارلون في أواخر الشوط الثاني بالحمراء لتدخل عنيف ضد ألكانتارا، وألغى الحكم مايكل أوليفر هدفًا لليفربول في الدقائق الأخيرة بداعي التسلل.

FT. The 237th Merseyside derby ends all square. We remain unbeaten, but could have taken another three points here. Heads up, Blues. 👏

🔵 2-2 🔴 #EVELIV pic.twitter.com/0sPjokjEnC

— Everton (@Everton) October 17, 2020