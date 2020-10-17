فيديو: أهداف مباراة ليفربول وإيفرتون (2-2)

خرج ليفربول بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما من ميدان إيفرتون، في المباراة التي درات وقائعها بملعب جوديسون بارك، لحساب المرحلة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحداث مثيرة وقعت خلال مجريات ديربي الميرسيسايد، أبرزها خروج مدافع ليفربول، فان دايك، في الشوط الأول مُصابًا بعد تدخل مع الحارس بيكفورد.

بينما طُرد ريشارلون في أواخر الشوط الثاني بالحمراء لتدخل عنيف ضد ألكانتارا، وألغى الحكم مايكل أوليفر هدفًا لليفربول في الدقائق الأخيرة بداعي التسلل.

FT. The 237th Merseyside derby ends all square. We remain unbeaten, but could have taken another three points here. Heads up, Blues. 👏 🔵 2-2 🔴 #EVELIV pic.twitter.com/0sPjokjEnC — Everton (@Everton) October 17, 2020

افتتح ليفربول سجل أهداف المباراة عن طريق ساديو ماني بهدفٍ مبكرٍ بالدقيقة الثانية، قبل أن يُعدّل مايكل كين النتيجة في الدقيقة 19.

في الشوط الثاني منح محمد صلاح التقدم للريدز بهدف بالدقيقة 71، لكن كلفرت لوين أنقذ التوفيز برأسية متقنة قبل النهاية بتسع دقائق.

بتلك النتيجة يظل إيفرتون متسيدًا للائحة البريميرليج برصيد 13 نقطة، بينما يلاحقه ليفربول في الوصافة وفي جعبته 10 نقاط.

شاهد أهداف مباراة ليفربول وإيفرتون..

الدوري الانجليزي | ليفربول 1 × 0 ايفرتون | هدف ليفربول الاول مااااااني HD حسابي الاساسي @iF26L__ pic.twitter.com/CdsRqic7ii — فـيــــــصل! (@HDqk6) October 17, 2020

#EVELIV

الدوري الانجليزي | ليفربول 1 × 1 ايفرتون | هددددددددددف ايفرتون HD حسابي الاساسي @iF26L__ pic.twitter.com/ODWproVBPk — فـيــــــصل! (@HDqk6) October 17, 2020

#EVELIV

الدوري الانجليزي | ليفربول 2 × 1 ايفرتون | هددددددددددف ليفربول ابو صلااااااااااح HD حسابي الاساسي @iF26L__ pic.twitter.com/0OcYToT3GA — فـيــــــصل! (@HDqk6) October 17, 2020

#EVELIV

الدوري الانجليزي | ليفربول 2 × 2 ايفرتون | هددددددددددف ايفرتون الثاني HD حسابي الاساسي @iF26L__ pic.twitter.com/GZu96PCqw4 — فـيــــــصل! (@HDqk6) October 17, 2020

شاهد لقطة إصابة فان دايك..

#EVELIV

الدوري الانجليزي | ليفربول 1 × 0 ايفرتون | لقطة اصابة فان دايك HD حسابي الاساسي @iF26L__ pic.twitter.com/1GzOM4k0pw — فـيــــــصل! (@HDqk6) October 17, 2020

😱 ¿PERO DÓNDE VAS, PICKFORD? 😱 La tremenda entrada del portero del Everton a Van Dijk de la que todo el mundo está hablando en Inglaterra 🗣️#PremierLeagueDAZN ⚽ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/niyTRd7qLH — DAZN España (@DAZN_ES) October 17, 2020

شاهد لقطة طرد ريشارلسون..

#EVELIV

الدوري الانجليزي | ليفربول 2 × 2 ايفرتون | لقطة تدخل ريتشارليسون HD حسابي الاساسي @iF26L__ pic.twitter.com/KNKMiYZqUk — فـيــــــصل! (@HDqk6) October 17, 2020

شاهد لقطة إلغاء هدف ليفربول الثالث..

Kasian banget woey Henderson gara gara var di anulir offside sabar yaa kopites fans Liverpool sabar wkwk Everton 2 – 2 Liverpool #EVELIV van dijk Adrian thiago mane offside Ronaldo James Rodriguez AC Milan Inter Napoli atalanta pic.twitter.com/p6dJk54fs1 — tentang bola (@cerita_bola_) October 17, 2020

#EVELIV

الدوري الانجليزي | ليفربول 3 × 2 ايفرتون | هددددددددددددف ليفربول الثالث هندرسون HD حسابي الاساسي @iF26L__ pic.twitter.com/p1WVzez8Un — فـيــــــصل! (@HDqk6) October 17, 2020