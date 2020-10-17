تعرف على مواصفات ميتسوبيشي اكليبس 2021 الجديدة

كشفت شركة ميتسوبيشي اليابانية لصناعة السيارات عن طراز اكيبس كروس 2021 فيس ليفت ، والتي شهدت تغييرات على التصميم الخارجي، وكذلك تحديثات داخلية.

تمتاز ميتسوبيشي 2021 بتغييرات في التصميم الخارجي مثل المصدات المختلفة مع نافذة خلفية جديدة لتحسين الرؤية الخلفية، كما تظهر المصابيح الخلفية بشكل جديد ثلاثي الأبعاد.

كما نوهت ميتسوبيشي عن التقنيات، وأنظمة السلامة الخاصة بالسيارة ، والتي أكدت أنها ستشهد تحديثات عديدة عليها دون أن تكشف عن تفاصيلها.

وتحتوي ميتسوبيشي إكليبس كروس 2021 فيس ليفت محرك تيربو 4 سلندر محدث بسعة 1.5 لتر ، وستوفر الشركة اليابانية نسخة هجينة بالقابس تعمل بذات المحرك المتوفر في طرازها أوتلاندر الهجينة ذات الدفع الرباعي .

يذكر أن من المفترض أن تعود لانسر للحياة مرة أخرى حيث وضع مصمم السيارة فكرة جيدة جدا لتقديم السيارة الشهيرة كسيارة سيدان .

كما مرّ وقت طويل جدا منذ نهاية إنتاج لانسر وهي سيارة تملك اهتمام المتحمسين بصورة كبيرة، ولكن لسوء الحظ توقف موديلات Evo القوية، وقالت ميتسوبيشي بأن سيارات الـSUV كانت أكثر أهمية ولهذا أوقفت لانسر.