عطل مفاجئ يصيب “تويتر”

البلاد : متابعات

أصاب خلل، اليوم، عمل موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي مما تسبب بتوقف نشر التغريدات في هذه المنصة وسط شكاوى من المستخدمين في كل أنحاء العالم.

وتشير بيانات موقع “Downdetector” الخاص بمراقبة عمل المواقع الإلكترونية الأكثر استخداما

إلى أن الأعداد الأكبر للبلاغات حول تعطل “تويتر” تم رصدها في بريطانيا والولايات المتحدة واليابان.

ولم يتمكَّن مستخدمو الموقع من تحميل أي تحديثات أو كتابة تغريدات .

إذ تظهر رسالة تفيد بوجود «شيء فني غير صحيح».

ولم يصدر أي بيان رسمي عن الشركة حتى الآن، ولم تتضح بعد طبيعة المشكلات التقنية التي تسببت في هذا العطل.