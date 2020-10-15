المنشطات توقف عثمان الباطن 4 سنوات

جدة – البلاد

أعلنت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات إيقاف ماهر عثمان لاعب نادي الباطن عن المشاركة في المنافسات الرياضية داخليا وخارجيا لمدة 4 سنوات ابتداء من 9 سبتمبر 2020، وذلك بعد ثبوت تناوله مادة “أمفيتامين” المحظورة رياضيا.

وقالت اللجنة في بيان إن عثمان تنازل عن حقه في فتح وتحليل العينة الثانية، وأتيحت له الفرصة لأخذ أقواله في جلسة استماع عقدت بتاريخ 13 سبتمبر الماضي استعرض خلالها جميع المستندات الثبوتية والإجراءات، وعلى ضوئها اتخذت اللجنة قرارها القابل للاستئناف خلال 21 يوما من تاريخه، مؤكدة أنه تم إشعار اللاعب والاتحادين السعودي الدولي لكرة القدم بهذا الإجراء والعقوبة الصادرة بحق اللاعب لاعتماد تنفيذها.

يشار إلى أن ماهر عثمان البالغ من العمر 29 عاماً، بدأ مسيرته مع نادي الوحدة ثم انتقل إلى الأهلي في موسم 2016 قبل أن تتم إعارته إلى الطائي، ثم ضمه نادي الباطن في موسم 2019.