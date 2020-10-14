وزارة الإسكان تطور مخططين في الجوف

دومة الجندل : واس

تسلمت وكالة الأراضي والشؤون الفنية بوزارة الإسكان مخططين في منطقة الجوف (منازل دومة الجندل، ومشارف القريات) اللذين يوفران 2309 قطع أراضٍ، بمساحة إجمالية تزيد على 2,4 مليون م2، وذلك بعد الانتهاء من تطوير البنية التحتية فيها من سفلتة وتسوية وتصريف السيول وغيرها، ضمن جهود الوزارة في تطوير كل المخططات بجميع مناطق المملكة.

ويوفر مخطط “منازل دومة الجندل” بمحافظة دومة الجندل 1345 قطعة سكنية بمساحة إجمالية تزيد على 1.2 مليون متر مربع، فيما يقع مخطط “مشارف القريات” في محافظة القريات على مساحة تصل إلى 1,2 مليون متر مربع حيث يوفر 964 قطعة أرض سكنية.

تأتي هذه الخطوة استمراراً لعمليات الوزارة في تطوير المخططات التابعة لها البالغ عددها أكثر من 150 مخططاً سكنياً، إضافة إلى سعيها في تحقيق المستهدفات ورفع نسبة تملك المواطن للسكن بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وأتاحت البوابة الإلكترونية لبرنامج “سكني” في وقت سابق خاصية اختيار المخطط السكني المناسب من قبل المستفيدين من الأراضي السكنية وفق رغباتهم واحتياجاتهم، وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تساعد على التسهيل على المواطنين المستحقين وتوفير مزيد من الخدمات الإلكترونية لهم.

وبات بإمكان المستفيد المسجل في وزارة الإسكان زيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج “سكني” ثم اختيار الحلول السكنية ومن ثم الضغط على خيار الأراضي السكنية أو الدخول المباشر على الرابط https://sakani.housing.sa/plans-map واختيار المخطط المناسب له، واختيار قطعة الأرض، واستكمال إجراءات توقيع العقد إلكترونياً، تمهيداً للبدء في إصدار تراخيص البناء خلال 6 أشهر وبنائها خلال 3 سنوات.